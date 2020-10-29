Садовий випереджає Синютку на виборах до Львівської ОТГ

На виборах голови Львівської ОТГ, за результатами підрахунку 100% бюлетенів, чинний міський голова Львова Андрій Садовий здобув найбільше голосів виборців – 39,96%, на другому місці Олег Синютка з показником 31,03%.

Про це кореспондента Укрінформу повідомив голова Львівської міської виборчої комісії Ігор Сліпецький. «За результатами підрахунку 100% бюлетенів, Андрій Садовий отримав найбільше голосів – 39,96%, за нього проголосували 90 812 виборців. Олег Синютка набрав 31,03%, 70 504 виборці віддали за нього свій голос. Загалом у виборах взяли участь трохи більше 227 тис. виборців», - поінформував Сліпецький. Читайте також: Садовий готовий до дебатів із Синюткою перед другим туром За його словами, Руслан Кошулинський здобув 9,74% голосів, Ярослав Рущишин 4,67%, а Ігор Зінкевич 3,37%. Загалом у виборах на посаду голови Львівської ОТГ брали участь 17 кандидатів. Як повідомлялося, вибори до місцевих рад відбулися 25 жовтня.