«Слуга народу» заявляє, що лідирує на виборах до обласних і райрад
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Укрінформ
У партії «Слуга народу» заявили, що, за результатами опрацювання даних з 70% виборчих дільниць, політсила посідає перше місце на місцевих виборах до обласних і районних рад.
Як передає Укрінформ, такі дані оприлюднені на Фейсбук-сторінці партії.
За інформацією "Слуги народу", їхня партія отримує 20% місць в обласних радах, водночас "Європейська солідарність" – 16%, "Опозиційна платформа – За життя" – 13%, ВО "Батьківщина" – 10%, "За майбутнє" – 7%.
Крім того, за даними політсили, "Слуга народу" наразі здобуває 17% мандатів у районних радах; при цьому партія "Опозиційна платформа – за життя" отримує 15%, "Євросолідарність" – 13%, ВО "Батьківщина" – 9%, "За майбутнє" – 8%.
Як повідомлялося, 25 жовтня в Україні відбулися чергові місцеві вибори.