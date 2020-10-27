«Слуга народу» заявляє, що лідирує на виборах до обласних і райрад

У партії «Слуга народу» заявили, що, за результатами опрацювання даних з 70% виборчих дільниць, політсила посідає перше місце на місцевих виборах до обласних і районних рад.

Як передає Укрінформ, такі дані оприлюднені на Фейсбук-сторінці партії.

За інформацією "Слуги народу", їхня партія отримує 20% місць в обласних радах, водночас "Європейська солідарність" – 16%, "Опозиційна платформа – За життя" – 13%, ВО "Батьківщина" – 10%, "За майбутнє" – 7%.

Крім того, за даними політсили, "Слуга народу" наразі здобуває 17% мандатів у районних радах; при цьому партія "Опозиційна платформа – за життя" отримує 15%, "Євросолідарність" – 13%, ВО "Батьківщина" – 9%, "За майбутнє" – 8%.

Як повідомлялося, 25 жовтня в Україні відбулися чергові місцеві вибори.