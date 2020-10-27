КВУ закликає виділити достатньо коштів на засоби захисту та прибирання дільниць у другому турі

Комітет виборців України (КВУ) закликає виділити достатньо коштів на засоби захисту та вологе прибирання дільниць у другому турі місцевих виборів.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу сказав голова КВУ Олексій Кошель, коментуючи забезпечення засобами захисту та прибирання дільниць 25 жовтня.

"Попереду нас чекає другий тур виборів у містах. Ми закликаємо Кабінет Міністрів...передбачити належну кількість засобів захисту відповідно до рекомендацій головного санітарного лікаря, передбачати кошти на прибирання дільничних виборчих комісій, бо вчора із вологим прибиранням відбувався повний хаос ... йдеться про невелику кількість коштів", - сказав Кошель

Він додав, що на виборчих дільницях належним чином не було забезпечене вологе прибирання, достатня кількість масок і термометрів.

За словами голови КВУ, спостерігачі повідомляли про масові факти неправильної роботи термометрів, була навіть зафіксована рекордно низька температура - 28,5 градусів.

Також Кошель повідомив, що на деяких виборчих дільницях проводили вимірювання температури не усім виборцям.

"Наші спостерігачі масово фіксували приклади, коли члени ДВК та інші особи, які на законних підставах були присутні на дільницях, носили маску з порушенням вимог - маска нижче підборіддя, чим наражали на небезпеку інших. Масово ці факти спостерігались під час підрахунку голосів...Часто членам ДВК доводилося перебувати в одній масці, тобто не було зафіксовано фактів, коли б маска змінювалася кожні три години", - сказав Кошель.

Він повідомив про факти, коли члени комісій відмовлялися приймати заяви для голосування з виносними скриньками вдома, посилаючись на відсутність захисних костюмів. За інформацією Кошеля, у селі Біла Криниця на Рівненщині голова ДВК купив захисні костюми, щоб належним чином забезпечити голосування. У Херсоні ж виборча комісія відмовилась організовувати голосування для 4 осіб, які перебували на самоізоляції.

Як повідомлялося, 25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори.