У МВС розповіли про порушення виборчого законодавства, тільки за добу – 468

Поліція упродовж доби отримали 468 заяв і повідомлень, пов’язаних з порушенням виборчого законодавства, і найбільше таких повідомлень було отримано у Києві – 75, і столичній області – 46.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба МВС.

«Усього упродовж доби до поліції надійшло 468 заяв та повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства. Найбільше повідомлень зафіксовано у місті Києві – 75, у Київській області – 46, в Одеській – 45, у Донецькій – 34, у Харківській – 33, у Черкаській – 32, у Запорізькій – 24, по 21 – у Дніпропетровській та Закарпатській, по 17 – у Вінницькій та Рівненській областях», - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що у Львівській області упродовж минулої доби поліція отримала 16 таких повідомлень і заяв, у Миколаївській – 12, у Сумській – 11, у Тернопільській – 9, у Кіровоградській – 8, по 7 – у Луганській та Хмельницькій, по 6 – у Івано-Франківській, Полтавській та Херсонській, по 5 – у Волинській, Чернігівській та Чернівецькій областях.

Загалом же з 5 вересня територіальні органи Нацполіції зареєстрували 7048 повідомлень, пов’язаних із виборчим процесом.

У МВС повідомили, що упродовж доби до ЄРДР було внесено відомості щодо 45 кримінальних правопорушень, і нагадали, що загалом до ЄРДР було внесено відомості щодо 556 кримінальних правопорушень: 281 – пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 275 – пов’язані з виборчим процесом.

Зокрема, з усіх цих справ 121 було відкрито за статтею 160 ККУ (підкуп), 94 – за статтею 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права) ККУ; 40 – за статтею 158 ККУ (надання неправдивих відомостей до Державного реєстру виборців); 19 – за статтею 1583 ККУ (Фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації); 4 – за статтею 1581 ККУ (незаконне використання виборчого бюлетеня); 3 – за статтею 1591 ККУ (порушення порядку фінансування політичної партії, передвиборчої агітації).

Також було складено 1581 протокол про вчинення адмінправопорушень, пов’язаних з виборчим процесом.

Як повідомлялося, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.