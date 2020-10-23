Сьогодні - останній день агітації на місцевих виборах
Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться в Календарному плані основних організаційних заходів з підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня.
Зазначається, що початок передвиборної агітації - наступного дня після дня прийняття відповідною територіальною виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидата (кандидатів).
Завершення передвиборної агітації, згідно з календарним планом, відбувається о 24 годині останньої п’ятниці перед днем голосування, тобто о 24 годині 23 жовтня.
Як повідомлялося, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.
Цього дня українці обиратимуть обласні, районні, міські, сільські ради та міських, селищних, сільських голів.
Вибори не організовуються й не проводяться на тимчасово непідконтрольний України територіях Донецької та Луганської областей, Криму.