Сьогодні - останній день агітації на місцевих виборах

У п'ятницю о 24-ій годині завершується процес ведення передвиборної агітації кандидатів на місцевих виборах, а завтра, в суботу, буде день тиші.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться в Календарному плані основних організаційних заходів з підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня.

Зазначається, що початок передвиборної агітації - наступного дня після дня прийняття відповідною територіальною виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидата (кандидатів).

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Завершення передвиборної агітації, згідно з календарним планом, відбувається о 24 годині останньої п’ятниці перед днем голосування, тобто о 24 годині 23 жовтня.

Як повідомлялося, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.

Цього дня українці обиратимуть обласні, районні, міські, сільські ради та міських, селищних, сільських голів.

Вибори не організовуються й не проводяться на тимчасово непідконтрольний України територіях Донецької та Луганської областей, Криму.