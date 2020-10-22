У Харкові після порушення кримінальної справи скасували агітаційний концерт

Як передає Укрінформ, про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Нацполіції в Харківській області.

"21 жовтня до Шевченківського відділу надійшла інформація з адміністрації району про проведення концерту за підтримки політичної партії та кандидата на посаду міського голови, який має відбутися 23 жовтня на майдані Конституції", - йдеться у повідомленні.

Було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 325 (замах на порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

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Водночас за даними поліції, пізніше до Харківської міської ради надійшов лист від партії про скасування запланованого концерту у зв’язку з встановленням у Харкові "червоного" рівня епідеміологічної небезпеки.

Вирішується питання про закриття кримінального провадження.

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Щодо загальної ситуації, то із початку виборчої кампанії поліцейські Харківської області зареєстрували 260 повідомлень про порушення виборчого законодавства та відкрили 24 кримінальних проваджень, 9 з яких за ч. 1, 2 і 4 ст. 296 КК (хуліганство). Також складено дев’ять адміністративних протоколів.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні 25 жовтня відбудуться чергові місцеві вибори.