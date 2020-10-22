За добу надійшло 395 повідомлень про порушення виборчого законодавства

Про це інформує Управління комунікації Національної поліції, передає Укрінформ.

“Усього упродовж доби до поліції надійшло 395 заяв та повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства. Найбільше повідомлень зафіксовано в Одеській – 73, у Київській – 35, у Харківській – 30, у місті Києві – 28, по 25 – у Закарпатській та Львівській, у Донецькій – 22, у Кіровоградській – 21, у Миколаївській – 17, у Дніпропетровській – 16, у Луганській – 11”, - йдеться у повідомленні.

Також по 10 таких заяв і повідомлень було зафіксовано у Вінницькій, Запорізькій, Полтавській та Сумській областях, по 7 – в Івано-Франківській, Хмельницькій та Чернігівській, по 6 – у Волинській, Черкаській та Чернівецькій, по 4 – у Житомирській та Херсонській, у Тернопільській – 3 та у Рівненській областях – 2 повідомлення.

Загалом із 5 вересня територіальні органи Нацполіції зареєстрували 6580 повідомлень, пов’язаних із виборчим процесом.

Упродовж доби до ЄРДР внесено відомості щодо 33 кримінальних правопорушень, а всього до ЄРДР внесено відомості щодо 508 кримінальних правопорушень: 251 – пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 257 – пов’язані з виборчим процесом.

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Зокрема, з усіх цих справ 107 відкрито за статтею 160 ККУ (Підкуп), 88 – за статтею 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права) ККУ; 31 – за статтею 158 ККУ Надання неправдивих відомостей до Державного реєстру виборців); 19 – за статтею 1583 ККУ (Фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації); 3 – за статтею 1581 ККУ (Незаконне використання виборчого бюлетеня); 3 – за статтею 1591 ККУ (Порушення порядку фінансування політичної партії, передвиборчої агітації).

Також було складено 1 496 протоколів про вчинення адмінправопорушень, пов’язаних із виборчим процесом.

Як повідомлялося, місцеві вибори в Україні пройдуть 25 жовтня.