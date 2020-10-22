За добу надійшло 395 повідомлень про порушення виборчого законодавства

За добу надійшло 395 повідомлень про порушення виборчого законодавства

Укрінформ
До Нацполіції за добу надійшло 395 заяв та повідомлень, пов’язаних із порушеннями виборчого законодавства, і найбільше їх зафіксовано у Одеській області.

Про це інформує Управління комунікації Національної поліції, передає Укрінформ.

“Усього упродовж доби до поліції надійшло 395 заяв та повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства. Найбільше повідомлень зафіксовано в Одеській – 73, у Київській – 35, у Харківській – 30, у місті Києві – 28, по 25 – у Закарпатській та Львівській, у Донецькій – 22, у Кіровоградській – 21, у Миколаївській – 17, у Дніпропетровській – 16, у Луганській – 11”, - йдеться у повідомленні.

Також по 10 таких заяв і повідомлень було зафіксовано у Вінницькій, Запорізькій, Полтавській та Сумській областях, по 7 – в Івано-Франківській, Хмельницькій та Чернігівській, по 6 – у Волинській, Черкаській та Чернівецькій, по 4 – у Житомирській та Херсонській, у Тернопільській – 3 та у Рівненській областях – 2 повідомлення.

Загалом із 5 вересня територіальні органи Нацполіції зареєстрували 6580 повідомлень, пов’язаних із виборчим процесом.

Упродовж доби до ЄРДР внесено відомості щодо 33 кримінальних правопорушень, а всього до ЄРДР внесено відомості щодо 508 кримінальних правопорушень: 251 – пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 257 – пов’язані з виборчим процесом.

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Зокрема, з усіх цих справ 107 відкрито за статтею 160 ККУ (Підкуп), 88 – за статтею 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права) ККУ; 31 – за статтею 158 ККУ Надання неправдивих відомостей до Державного реєстру виборців); 19 – за статтею 1583 ККУ (Фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації); 3 – за статтею 1581 ККУ (Незаконне використання виборчого бюлетеня); 3 – за статтею 1591 ККУ (Порушення порядку фінансування політичної партії, передвиборчої агітації).

Також було складено 1 496 протоколів про вчинення адмінправопорушень, пов’язаних із виборчим процесом.

Як повідомлялося, місцеві вибори в Україні пройдуть 25 жовтня.

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