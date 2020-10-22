Поліція викрила схему штучного збільшення кількості виборців у трьох областях

Поліцейські викрили осіб, які штучно збільшували кількість виборців у межах окремих виборчих дільниць; порушення виборчого законодавства зафіксовані у 3 областях.

Про це інформує Управління комунікації Національної поліції, передає Укрінформ.

“Співробітники Департаменту захисту інтересів суспільства і держави спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції викрили осіб, які штучно збільшували кількість виборців у межах окремих виборчих дільниць. Правопорушення виборчого законодавства поліцейські зафіксували в Одеській, Житомирській і Тернопільській областях”, - йдеться у повідомленні.

За фактом виявлення ознак протиправної діяльності, слідчі Головного слідчого управління Нацполіції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 158 (Фальсифікація виборчих документів, документів референдуму чи фальсифікація підсумків голосування, надання неправдивих відомостей до органів Державного реєстру виборців чи фальсифікація відомостей Державного реєстру виборців) ККУ.

Під час слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили, що зловмисники здійснювали зміну виборчої адреси значній кількості осіб та подавали заяви до Держреєстру виборців про зміну місця голосування. Уточнюється, що на одній адресі фігуранти реєстрували від 50 до 300 осіб.

За інформацією поліції, заяви про зміну місця голосування надавалися як у паперовій, так і в електронній формі.

Зокрема, у Одеській області для подачі заяви в е-формі зловмисники використовували цифрові підписи громадян, які були отриманні шахрайським способом.

У іншому випадку, у Тернопільській області декан одного з ВНЗ організував «схему» серед студентів, які змінювали виборчу адресу за грошову винагороду, - до того ж, перереєстрацію і подачу заяви в е-формі до органу введення Реєстру здійснювали у приміщенні університету.

А на території Житомирщини фігуранти збирали персональні дані громадян та за грошову вигоду змінювали їх виборчі адреси.

Тож 21 жовтня працівники Департаменту захисту інтересів суспільства і держави спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора провели 11 одночасних санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях та за місцями мешкання фігурантів на території Одеської, Житомирської та Тернопільської областей.

У результаті поліцейські вилучили документи, мобільні термінали та комп’ютерну техніку, з якої вносилися неправдиві відомості у бази даних Державного реєстру виборців. Усю техніку направили на експертизу.

За цими фактами тривають слідчі дії.

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Окрім того, поліція перевіряє інформацію про можливі подібні правопорушення на території інших областей країни.

Як повідомлялося, місцеві вибори в Україні пройдуть 25 жовтня.

Фото: npu.gov.ua