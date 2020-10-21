Поліція відкрила вже 475 справ через порушення виборчого процесу

Працівники поліції за добу відкрили 26 кримінальних проваджень за фактами порушень, які стосуються виборів, загалом відкрито 475 таких справ.

Як передає Укрінформ, про це інформує Управління комунікації Національної поліції.

«Упродовж доби до ЄРДР внесено відомості щодо 26 кримінальних правопорушень. Усього до ЄРДР внесено відомості щодо 475 кримінальних проваджень: 234 - пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 241 – пов’язане з виборчим процесом», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з усіх цих справ 101 відкрита за статтею 160 ККУ (підкуп), 82 – за статтею 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права) ККУ; 30 – за статтею 158 ККУ (надання неправдивих відомостей до Державного реєстру виборців); 15 – за статтею 1583 ККУ (Фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації); 3 – за статтею 1581 ККУ (незаконне використання виборчого бюлетеня); 3 – за статтею 1591 ККУ (порушення порядку фінансування політичної партії, передвиборчої агітації).

Так, усього упродовж доби до поліції надійшло 304 заяви та повідомлення, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства.

Уточнюється, що найбільше таких повідомлень зафіксовано у Києві - 54, у Київській області - 27, в Одеській - 23, у Донецькій - 21, у Закарпатській -15, по 12 – у Миколаївській та Черкаській, по 11 – у Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Чернівецькій, по 10 – у Тернопільській та Харківській, по 9 – у Луганській та Кіровоградській, по 8 – у Львівській, Полтавській та Хмельницькій, по 7 – в Івано-Франківській, Сумській та Херсонській областях.

А загалом же з 5 вересня територіальні органи Нацполіції зареєстрували 6 185 заяв та повідомлень, пов’язаних із виборчим процесом.

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Також було складено 1 436 протоколів про вчинення адмінправопорушень, пов’язаних з виборчим процесом.

Як повідомлялося, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.