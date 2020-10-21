На Одещині підірвали авто кандидата у місцеві депутати

Працівники поліції встановлюють обставини вибуху автомобіля у Біляївському районі Одеської області, внаслідок якого постраждав власник охоронної фірми та кандидат у депутати Роздільнянської місцевої ради.

Як передає Укрінформ, про це інформує відділ комунікації поліції Одеської області.

«Повідомлення про вибух, що стався біля автозаправної станції в с.Кучурган, надійшло до поліції о 9.40. За попередніми даними, внаслідок вибуху постраждав власник охоронної компанії - кандидат у депутати Роздільнянської місцевої ради. Його з тілесними ушкодженнями госпіталізовано», - йдеться у повідомленні.

Також вибухом пошкоджено авто, на якому пересувався чоловік.

Наразі на місці події працюють керівництво ГУНП, слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та кінологи, правоохоронці встановлюють обставини події та осіб, які до неї причетні.

До ЄРДР внесені відомості за ст. 15 та п. 5 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу. Також на час роботи вибухотехнічної служби рух на вказаній ділянці траси Одеса-Кучурган тимчасово зупинений.

За даними видання «Думская», мова йде про кандидата в депутати місцевої обласної ради від «Батьківщини» та директора охоронного агентства «Самсон» Андрія Бабенка.

Читайте також: На Буковині побили кандидата на посаду голови ОТГ

Як повідомлялося, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.

Фото: od.npu.gov.ua / dumskaya.net