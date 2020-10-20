На Буковині побили кандидата на посаду голови ОТГ

На Буковині двоє невідомих осіб завдали тілесні ушкодження кандидату на посаду голови Заставнівської ОТГ, поліція розпочала кримінальне провадження.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба МВС.

“До поліції із заявою звернувся 46-річний житель Заставни та повідомив, що 12 жовтня двоє невідомих осіб нанесли йому тілесні ушкодження та втекли з місця події. Заявник розповів правоохоронцям, що він є кандидатом на голову місцевої об’єднаної територіальної громади. Лікарі оглянули потерпілого та надали йому медичну допомогу”, - йдеться у повідомленні.

Тож наразі поліцейські проводять оперативно-розшукові заходи щодо встановлення правопорушників.

За цим фактом слідчі Заставнівського відділення поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) ККУ.

За таке кримінальне правопорушення зловмисникам загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування.

Як повідомляв Укрінформ, місцеві вибори в нашій країні пройдуть 25 жовтня.