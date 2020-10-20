На Буковині побили кандидата на посаду голови ОТГ
Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба МВС.
“До поліції із заявою звернувся 46-річний житель Заставни та повідомив, що 12 жовтня двоє невідомих осіб нанесли йому тілесні ушкодження та втекли з місця події. Заявник розповів правоохоронцям, що він є кандидатом на голову місцевої об’єднаної територіальної громади. Лікарі оглянули потерпілого та надали йому медичну допомогу”, - йдеться у повідомленні.
Тож наразі поліцейські проводять оперативно-розшукові заходи щодо встановлення правопорушників.
За цим фактом слідчі Заставнівського відділення поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) ККУ.
За таке кримінальне правопорушення зловмисникам загрожує до п’яти років позбавлення волі.
Триває досудове розслідування.
Як повідомляв Укрінформ, місцеві вибори в нашій країні пройдуть 25 жовтня.