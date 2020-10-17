У Броварах вночі на білбордах кандидата замінили номери у бюлетені

У місті Бровари на Київщині двоє невідомих упродовж ночі замінили номери, присвоєні кандидату у виборчому бюлетені, на 18 агітаційних білбордах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє поліція Київської області.

Співробітники Броварського відділу поліції встановили, що до порушення виборчого законодавства причетні двоє молодиків. Ними виявились кияни 21 та 23 років, у них поліцейські вилучили драбину та різноманітне приладдя.

«Порушники заклеїли на агітаційних матеріалах справжній номер кандидата, замінивши його на видуманий», - поінформували в поліції.

За перешкоджання здійсненню виборчого права поліцейські склали 18 протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 212-24 (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, або діяльності суб’єкта виборчого процесу, процесу референдуму) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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Матеріали направлено до суду для прийняття рішення.

Як повідомлялося, за даними МВС, в Україні за останню добу поліцейські відкрили 24 кримінальні провадження за фактами порушень виборчого процесу. Загалом від початку виборчої кампанії 5 вересня територіальні органи Нацполіції зареєстрували 5206 повідомлень, пов’язаних із відповідними порушеннями.

Чергові місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.