У Броварах вночі на білбордах кандидата замінили номери у бюлетені
Як передає Укрінформ, про це повідомляє поліція Київської області.
Співробітники Броварського відділу поліції встановили, що до порушення виборчого законодавства причетні двоє молодиків. Ними виявились кияни 21 та 23 років, у них поліцейські вилучили драбину та різноманітне приладдя.
«Порушники заклеїли на агітаційних матеріалах справжній номер кандидата, замінивши його на видуманий», - поінформували в поліції.
За перешкоджання здійсненню виборчого права поліцейські склали 18 протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 212-24 (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, або діяльності суб’єкта виборчого процесу, процесу референдуму) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Матеріали направлено до суду для прийняття рішення.
Як повідомлялося, за даними МВС, в Україні за останню добу поліцейські відкрили 24 кримінальні провадження за фактами порушень виборчого процесу. Загалом від початку виборчої кампанії 5 вересня територіальні органи Нацполіції зареєстрували 5206 повідомлень, пов’язаних із відповідними порушеннями.
Чергові місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.