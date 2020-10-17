Поліція за добу відкрили 24 справи через порушення виборчого процесу

За добу поліцейські відкрили 24 кримінальні провадження за фактами порушень виборчого процесу, загалом внесено відомості щодо 388 кримінальних правопорушень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

Зазначається, що впродовж доби до поліції надійшло 256 заяв та повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства. Найбільше повідомлень зафіксовано у місті Києві (36), Київській (29), Дніпропетровській (24) та Донецькій (22) областях.

Загалом із 5 вересня територіальні органи Національної поліції зареєстрували 5206 повідомлень, пов’язаних із виборчим процесом. Найбільше у місті Києві (638), Київській (539) та Львівській (414) областях.

Упродовж доби до ЄРДР внесено відомості щодо 24 кримінальних правопорушень.

Також складено 1286 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом.

Читайте також: В Україну на вибори прибули вже 69 міжнародних спостерігачів

Як повідомляв Укрінформ, чергові місцеві вибори відбудуться в Україні 25 жовтня.