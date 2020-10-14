МОЗ дало поради, як уберегтися від коронавірусу під час голосування
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Укрінформ
Міністерство охорони здоров'я надало рекомендації, як поводитися виборцям на виборчих дільницях, щоб убезпечити себе від інфікування коронавірусом.
Як передає Укрінформ, відео з переліком правил оприлюднено в Телеграм-каналі МОЗ Коронавірус-інфо.
Так, виборцям радять: заходити у приміщення для голосування у захисній масці і при вході обробити руки антисептичним засобом; тримати безпечну дистанцію в 1,5 метри.
Також виборців просять не брати дітей у приміщення для голосування та за можливістю користуватися особистою ручкою.
Як повідомлялося, Верховна Рада призначила на неділю, 25 жовтня, чергові місцеві вибори в Україні.
Станом на 14 жовтня в Україні лабораторно підтверджено 276 177 випадки COVID-19, з них за добу – 5 590.