МОЗ дало поради, як уберегтися від коронавірусу під час голосування

Міністерство охорони здоров'я надало рекомендації, як поводитися виборцям на виборчих дільницях, щоб убезпечити себе від інфікування коронавірусом.

Як передає Укрінформ, відео з переліком правил оприлюднено в Телеграм-каналі МОЗ Коронавірус-інфо.

Так, виборцям радять: заходити у приміщення для голосування у захисній масці і при вході обробити руки антисептичним засобом; тримати безпечну дистанцію в 1,5 метри.

Також виборців просять не брати дітей у приміщення для голосування та за можливістю користуватися особистою ручкою.

Як повідомлялося, Верховна Рада призначила на неділю, 25 жовтня, чергові місцеві вибори в Україні.

Станом на 14 жовтня в Україні лабораторно підтверджено 276 177 випадки COVID-19, з них за добу – 5 590.