В Україні презентували сервіс “Кандидати на долоні”

Аналітики ІТ-компанії YouControl зібрали оприлюднену в державних реєстрах та ЗМІ інформацію про кандидатів на місцевих виборах і створили сервіс “Кандидати на долоні”.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це розповів засновник та СЕО YouControl Сергій Мільман.

“Крім того, що ми просто проаналізували та зібрали зведену статистику, ми ще зробили таке рішення, яким кожен може скористатися безкоштовно. Воно називається “Кандидат на долоні”. Мова йде про кандидатів на позицію мера, і наразі ми зібрали інформацію тільки про кандидатів у мери Києва. Але всі кандидати саме по Києву вже проаналізовані”, - зазначив Мільман.

Він додав, що сервіс буде поповнюватися інформацією про кандидатів в інших містах.

Сервіс доступний на сайті YouControl.com.ua. Вибравши опцію “Перевір кандидата”, можна на карті можна обрати кандидатів з різних регіонів і побачити інформацію про них, яка стосується біографії, політичної діяльності, зв’язків з олігархами або політичними силами.

“Це робиться для того, щоб ви, приймаючи рішення, за кого голосувати, мали достатньо інформації для цього вибору. І, що головне, ця інформація певною мірою характеризує як минулу діяльність кандидата, так і може надати нам можливість прогнозувати, як буде людина діяти в майбутньому”, - розповів Мільман.

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Він уточнив, що інформацію аналітики збирають з офіційних джерел, зокрема з Єдиного реєстру юридичних і фізичних осіб-підприємців, декларацій, даних МВС, даних про нерухомість. Також додається інформація, оприлюднена у ЗМІ.

Аналітик VoxCheck Анастасія Іванцова, своєю чергою, порадила для перевірки свого кандидата подивитися, чи є у нього бізнес і чи пов’язаний він із фінансово-промисловими групами.

“У реєстрі Центральної виборчої комісії ви можете подивитися, чи балотувався кандидат раніше і від якої партії, можливо, він був спостерігачем на виборах від якоїсь партії або офіційно фінансував якусь із партій. Це все дасть дуже хороший бекграунд для того, щоб знати, з якими політичними поглядами працювала та чи інша особа”, - зазначила Іванцова.

Крім того, вона рекомендує перевірити декларацію кандидата, якщо він був чиновником, а також промоніторити висловлювання і відповідність обіцянок кандидата майбутнім повноваженням.

Як повідомлялося, Верховна Рада призначила на неділю, 25 жовтня, чергові місцеві вибори в Україні.