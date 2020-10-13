В МВС розповіли, як готуються до виборів

На базі ситуаційних центрів Національної поліції, пунктів управління Національної гвардії, Державної прикордонної служби та ДСНС з 13 по 16 жовтня пройдуть командно-штабні навчання у рамках підготовки до місцевих виборів.

Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, інформує пресслужба МВС, передає Укрінформ.

«У період з 13 по 16 жовтня на базі ситуаційних центрів Нацполіції, пунктів управління Нацгвардії, Держприкордонслужби та ДСНС буде проведено командно-штабні навчання з організації взаємодії по координації дій органів системи МВС під час спільного виконання завдань. Створені міжрегіональні навчальні групи: Захід, Схід, Південь, Північ», - сказав Яровий.

За його словами, навчання проводитиметься у 4 етапи: продовження виявлення правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом; дії під час завезення виборчої документації до ТВК, ДВК, взяття їх під охорону, а також дії в день «тиші»; дії в день голосування та підрахунок результатів волевиявлення, переміщення документації з ДВК до ТВК і її здача відповідним комісіям.

«Під час навчань буде відпрацьована практична складова із залученням авіації, вибухотехніків, слідчо-оперативних груп, пожежних та рятувальних розрахунків», - додав Яровий.

Заступник міністра окремо наголосив на необхідності суворого дотримання санітарно-гігієнічних та протиепідеміологічних норм. Зокрема, Яровий уточнив, що проведення навчань в умовах пандемії ставить перед ними нові задачі та виклики, бо вони мають зробити все для збереження здоров’я особового складу.

«Необхідно вжити вичерпних заходів щодо дотримання карантинних обмежень», - зазначив він.

Зі свого боку голова Нацполіції Ігор Клименко підкреслив, що поліцейські мають великий досвід організації правопорядку та реагування на протиправні дії під час виборчого процесу.

«Наші працівники знають ті алгоритми, які ми маємо відпрацювати. Тож вони мають вдосконалити свої вміння та навички і максимально почерпнути з цих навчань», - сказав Клименко.

Голова НПУ наголосив на необхідності приділяти особливу увагу засобам індивідуального захисту особового складу.

Також перший заступник голови ДСНС Олег Мельчуцький зазначив, що після проведення цих навчань у співробітників ДСНС не має залишитися питань щодо алгоритмів дій під час виборчого процесу.

«У цих навчаннях братимуть участь ті люди, які в день голосування будуть безпосередньо нести службу і чергування в ситуаційних центрах. Вони набудуть практичного досвіду та зможуть швидко реагувати на зміну обстановки», - уточнив Мельчуцький.

У свою чергу заступник голови ДПСУ Сергій Сердюк зазначив, що військовослужбовці його відомства вперше беруть участь в таких навчаннях, але вони готові до їх проведення.

«Нами буде відпрацьована перевірка реальності планів реагування, вдосконалення системи управління та системи реагування на зміни обстановки, налагодження системи взаємодії між територіальними органами МВС», - зазначив Сердюк.

У командно-штабних навчаннях також візьмуть участь військовослужбовці НГУ.

І, за словами заступника командувача НГУ Миколи Миколенка, оперативний штаб НГУ розгорнутий, розрахунки сил та засобів по кожній області уточнені, тож до проведення навчань особовий склад готовий.

У МВС повідомили, що наступним етапом стане проведення таких навчань у регіонах.

Як повідомлялося, Верховна Рада призначила на неділю, 25 жовтня, чергові місцеві вибори в Україні.