Поліція відкрила ще 13 справ щодо виборчих порушень

Поліція за минулу добу відкрила 13 кримінальних проваджень за фактами порушень виборчого процесу.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт Національної поліції.

"Упродовж доби до ЄРДР внесено відомості щодо 13 кримінальних правопорушень. Усього до ЄРДР внесено відомості щодо 287 кримінальних правопорушень: 146 пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 141 пов’язане з виборчим процесом", - зазначили у відомстві.

Повідомляється, що загалом упродовж доби до поліції надійшла 181 заява та повідомлення про порушення виборчого законодавства. Найбільше їх зафіксовано у Києві (38), Львівській (23) та Київській (17) областях.

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Водночас, від початку виборчої кампанії (з 5 вересня) територіальні органи Національної поліції зареєстрували 3797 повідомлень, пов’язаних із виборчим процесом.

Як повідомлялося, чергові місцеві вибори пройдуть в Україні 25 жовтня.