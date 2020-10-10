Поліція відкрила понад 270 справ щодо виборчих порушень

Поліцейські за добу відкрили 24 кримінальних провадження за фактами порушень, які стосуються виборів, загалом відкрито 273 таких справ.

Як передає Укрінформ, про це інформує Управління комунікації Національної поліції.

"Упродовж доби до ЄРДР внесено відомості щодо 24 кримінальні правопорушення. Усього до ЄРДР внесено відомості щодо 273 кримінальних правопорушень: 137 – пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 126 – пов’язані з виборчим процесом",- йдеться в повідомленні.

Всього упродовж доби до поліції надійшло 266 заяв та повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства. Найбільше повідомлень зафіксовано у місті Києві – 38, у Черкаській – 26, у Херсонській – 18, у Київській – 17, у Запорізькій – 16, по 14 – у Львівській, Рівненській, в Одеській – 12, по 11 – у Донецькій, та Чернігівській, по 9 – у Дніпропетровській, Миколаївській та Полтавській, по 8 – у Волинській Тернопільській, по 7 – у Вінницькій та Закарпатській, по 5 – у Кіровоградській, Луганській, Сумській та Харківській, у Житомирській – 4, по 3 – Івано-Франківській, Чернівецькій та у Хмельницькій областях – 2.

Усього ж із 5 вересня територіальні органи Національної поліції зареєстрували 3616 повідомлень, пов’язаних із виборчим процесом.

Як повідомлялося, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.