Клименко: На цих виборах залучать 100% працівників Нацполіції

До роботи під час місцевих виборів у жовтні цьогоріч будуть залучати 100 відсотків особового складу Національної поліції, навіть працівників апаратів.

Про це в інтерв’ю «РБК-Україна» розповів голова Нацполіції Ігор Клименко, передає Укрінформ.

«Дуже легко порахувати: в Україні 30 744 виборчі дільниці, на кожній має бути по два працівники поліції. Це вже 60 тисяч. Якщо врахувати нашу диспозицію і використання сил і засобів, то лише на виборчих дільницях буде близько 56 тисяч поліцейських. І ще не забувайте, що у нас патрульна поліція буде нести службу на вулицях. Плюс слідчо-оперативні групи, які будуть виїжджати на злочини, плюс робота вибухотехніків, плюс робота кінологів. Тобто всі 100%, навіть працівники апаратів, будуть залучені на цих виборах», - сказав Клименко.

За його словами, у підтриманні порядку на виборах поліції допомагатимуть вищі навчальні заклади системи МВС, а також Нацгвардія, ДСНС і прикордонники.

Клименко також висловив думку, що на цьогорічних виборах буде більше повідомлень про порушення під час проведення виборчої кампанії, ніж на попередніх президентських і парламентських. За його словами, за час президентської кампанії було 8 тисяч таких заяв і повідомлень, під час парламентської – 11 тисяч. Водночас станом на 25 вересня 2020 р. отримано вже близько тисячі заяв і повідомлень про порушення під час виборчої кампанії.

«Зараз в нас лише за останні два дні плюс 400 заяв і повідомлень, тому легко підрахувати, що в підсумку цих порушень буде значно більше, ніж раніше», - сказав очільник Нацполіції.

За його словами, поліція до цього готова.

«З цією метою ми розгорнули в усіх областях і у центральному органі управління роботу цілодобових ситуаційних центрів. Вони приймають інформацію, яка обробляється відповідними службами, в першу чергу службами превенції та працівниками слідчих підрозділів. Ми також контролюємо правильність кваліфікації того чи іншого злочину чи адміністративного правопорушення», - поінформував він.

Керівник відомства висловив упевненість, що поліція впорається зі своєю роботою у цей непростий період.

«Зараз усі сили Нацполіції прямо чи опосередковано працюють на забезпечення порядку під час виборчої кампанії», - поінформував він.

Водночас, за словами Клименка, під час нарад з керівниками областей було підкреслено, що поліція поза політикою.

«Будь-які нападки й, скажімо так, зауваження з того чи іншого політичного табору ми можемо пояснити та документально підтвердити. Будь-яке повідомлення про порушення, яке йде від якоїсь політичної сили чи від якогось кандидата, ми перевіряємо і реєструємо. Без винятків», - сказав він.

Як повідомлялося, місцеві вибори в Україні пройдуть 25 жовтня.