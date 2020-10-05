Як і хто контролюватиме, чи є маски на виборцях — роз’яснення поліції

Як і хто контролюватиме, чи є маски на виборцях — роз’яснення поліції

Укрінформ
Перебування громадян на дільницях, які прийдуть проголосувати на цьогорічних місцевих виборах, у масках контролюватимуть поліція, члени комісій та представники місцевої влади.

Про це у інтерв’ю «РБК-Україна» заявив голова Національної поліції Ігор Клименко, відповідаючи на запитання, передає Укрінформ.

«Спільно з членами комісії поліція і місцеві органи влади, звичайно перевірятимуть перебування громадян на дільницях у масках – ред.)», - повідомив він.

Водночас голова Національної поліції заперечив, що осіб без масок поліція силоміць буде виводити з дільниць.

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«Ми цього не допустимо, ми працюємо виключно на профілактику. Останні пів року показали, що ми досягаємо більшого, коли просто пояснюємо громадянам, що треба дотримуватись певних правил», - зазначив Клименко.

Як повідомляв Укрінформ, місцеві вибори в Україні пройдуть 25 жовтня.

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