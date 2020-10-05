Суд скасував реєстрацію кандидатів у депутати Генічеської міськради від партії «Слуга народу»

Херсонський окружний адміністративний суд скасував постанову Генічеської міської ТВК про реєстрацію кандидатів у депутати, висунутих Херсонською облорганізацією партії «Слуга народу».

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Херсонський окружний адміністративний суд.

«Суд визнав протиправною та скасував постанову Генічеської міської ТВК Херсонської області від 29 вересня 2020 року № 22 «Про реєстрацію кандидатів у депутати Генічеської міської ради Генічеського району Херсонської області, включених до єдиного та територіальних виборчих списків кандидатів у депутати від Херсонської обласної політичної партії «Слуга народу» на перші вибори депутатів Генічеської територіальної громади та міського голови 25 жовтня 2020 року», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рішенням від 4 жовтня 2020 року у справі № 540/2881/20 Херсонський окружний адміністративний суд задовольнив позовну заяву кандидата у депутати Генічеської міської ради до Генічеської міської територіальної виборчої комісії Херсонської області, третя особа: Херсонська обласна організація ПП «Слуга народу»,

Підставою для задоволення позовних вимог став підтверджений судом у результаті дослідження доказів та допиту свідків факт подання представником Херсонської обласної організації ПП "Слуга народу" документів для реєстрації кандидатів у депутати після спливу строку, встановленого виборчим законодавством.

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Рішення не набрало законної сили та може бути оскаржене до суду апеляційної інстанції протягом двох днів з дня його проголошення.

З повним текстом рішення можна ознайомитись в Єдиному державному реєстрі судових рішень, зазначається у повідомленні.