ЦВК скасувала низку постанов щодо реєстрації кандидатів з однаковими прізвищами

Центральна виборча комісія скасувала низку постанов Одеської міської територіальної виборчої комісії щодо реєстрації на посаду Одеського міського голови кандидатів з однаковими прізвищами, зокрема чотирьох Філімонових і двох Зеленських.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ЦВК.

У Центрвиборчкомі наголосили, що Одеська обласна організація партії “Слуга народу” подала скаргу, в якій просить визнати протиправною бездіяльність Одеської міської ТВК "щодо нездійснення належної перевірки поданих документів та неповідомлення про наявні недоліки у поданих до цієї виборчої комісії документах для реєстрації кандидатів на посаду Одеського міського голови Філімонова В.В., Філімонова О.А., Зеленського В.С., Зеленського О.В., Філімонова О.В., Саакашвілі М.В., Філімонова О.В., висунутих відповідно Одеськими міськими організаціями політичних партій “Наша Земля”, “Студентська партія України”, “Циганська партія України”, “Молодь до влади”, “Зелені”, “Блок Міхеіла Саакашвілі” і обласною організацією політичної партії “Стабільність та справедливість” в Одеській області. Суб'єкт звернення також просить скасувати відповідні постанови.

ЦВК за результатами опрацювання матеріалів скарги, зокрема, "встановила відсутність у документах для реєстрації зазначених кандидатів документів про внесення грошової застави вказаними місцевими організаціями політичних партій, які висунули кандидатів на посаду міського голови".

Окрім того, як зазначається, досліджені Комісією обставини можуть свідчити про свідоме введення виборців в оману, а отже, перешкоджання вільному формуванню їх волі, що є посяганням на гарантовані Конституцією України права громадян.

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"Подання окремих документів указаними організаціями партій для реєстрації кандидатами на посаду Одеського міського голови може свідчити про намір введення виборців в оману, перешкоджання вільному здійсненню громадянами свого виборчого права та перешкоджання діяльності іншого суб’єкта виборчого процесу", - вважають у ЦВК.

Комісія скасувала відповідні постанови Одеської міської ТВК про реєстрацію кандидатів на посаду Одеського міського голови, висунутих вказаними місцевими організаціями політичних партій.

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Центрвиборчком також зобов’язав ТВК до 21 години 3 жовтня повторно розглянути відповідні документи подані для реєстрації кандидатів на посаду Одеського міського голови цими місцевими організаціями партій.

ЦВК також звернулася до Національної поліції для проведення перевірки обставин, викладених у постанові Комісії, та вжиття відповідних заходів реагування в разі наявності відповідних підстав.