Інформаційні плакати на виборах виготовлятимуться з урахуванням інклюзивності — ЦВК

Центральна виборча комісія ухвалила рішення про виготовлення інформаційних плакатів на місцевих виборах з урахуванням інклюзивності.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі ЦВК за результатами засідання Комісії 2 жовтня.

ЦВК вважає, що рівний доступ до виборчого процесу має забезпечуватись для всіх його учасників та на всіх етапах, навіть в таких питаннях, як виготовлення вказаних плакатів.

Зокрема, Комісією встановлено, що при виготовленні плакатів у нижньому правому куті розміщується матричний двовимірний QR-код для переходу за посиланням з мобільних пристроїв на доступні формати плакатів для осіб з порушенням здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров’я, віком), що забезпечують переклад інформації, відображеної на плакаті, на українську жестову мову, відтворення інформації в аудіоформаті та спеціальному текстовому цифровому форматі, доступному для осіб з порушеннями зору.

Доповідач цього питання член ЦВК Віталій Грень зазначив: "Ми зробили суттєвий крок вперед в питаннях забезпечення надання інформації людям з порушеннями зору і слуху. А по суті стали новаторами, адже вперше в історії національних виборів розміщені на виборчих дільницях інформаційні плакати, які розʼяснюють порядок голосування і відповідальність за порушення виборчого законодавства, міститимуть QR-код".

Відсканувавши код телефоном, можна буде прослухати інформацію, що розміщена на плакаті. Така функція розпочне діяти ближче до дня голосування, зазначили в ЦВК.

Як повідомлялося, в Україні 25 жовтня відбудуться чергові місцеві вибори.