Центрвиборчком затвердив форми протоколів ТВК про підсумки голосування

Центральна виборча комісія затвердила форми протоколів територіальних виборчих комісій про підсумки голосування та результати виборів (голосування).

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі ЦВК за підсумками чергового засідання 4 жовтня.

Окрім того, було затверджено порядок виготовлення, передачі та вимоги до протоколів територіальних і дільничних виборчих комісій.

Порядок регулює питання виготовлення та вимоги до протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях з відповідних місцевих виборів, протоколів територіальних виборчих комісій про підсумки голосування в межах відповідного виборчого округу (його частини), протоколів ТВК про результати виборів (голосування) з відповідних місцевих виборів та їх передачі відповідним виборчим комісіям.

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Також ЦВК розглянула подання щодо зміни складу ТВК та внесла зміни до складу низки територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів.

Як відомо, чергові місцеві вибори відбудуться в Україні 25 жовтня.