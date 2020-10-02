Кандидат до міськради Миколаєва знявся з виборів після обвинувачень у сепаратизмі

Про це він написав на своїй сторінці в Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

«Я прийняв рішення відмовитися від висунення до міської ради від партії «Слуга Народу». Це складне, але правильне рішення. Залишаюся працювати на благо городян. Дякую за підтримку тим, хто мене підтримує. Для мене не було метою отримати мандат за всяку ціну», - написав Клецов.

Така заява Клецова з'явилося після того як телеведучий Тарас Березовець розмістив у Фейсбуці пост зі звинуваченнями Клецова в сепаратизмі.

«По Миколаєву від слуг іде шанувальник сепаратистів Єгор Клецов, завсідник каналу Новоросія ТВ і сайту Миротворець. До слова, з ним усе погано ще й тому, що він називає війну з РФ «внутрішнім конфліктом». Стільки таких клеців-негідників нам ще підсунув Зеленський?», - написав Березовець.

Як повідомлялося, місцеві вибори в Україні пройдуть 25 жовтня.