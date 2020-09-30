Суд відмовився скасувати реєстрацію Труханова як кандидата на виборах мера Одеси

П'ятий апеляційний адміністративний суд розглянув апеляційну скаргу Михайла Кузаконя на ухвалу Одеського окружного адмінсуду в справі про скасування реєстрації мера Геннадія Труханова кандидатом в мери на місцевих виборах-2020.

І вирішив залишити в силі рішення суду першої інстанції. Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Заслухавши доводи сторін у справі, суд постановив: апеляційну скаргу кандидата на посаду Одеського міського голови Михайла Кузаконя залишити без задоволення, а рішення Одеського окружного адмінсуду від 25 вересня 2020 року – залишити без змін", - зачитав вердикт головуючий суддя.

Апеляційний суд констатував, що кандидат на посаду міського голови Труханов навів достовірні дані про наявність у нього громадянства України. Тож Одеська міська територіальна виборча комісія не мала підстав для відмови Труханову в реєстрації його кандидатом на посаду міського голови.

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Суд апеляційної інстанції не досліджував і не надав оцінку доказам Кузаконя про наявність чи відсутність у Труханова громадянства Російської Федерації, зазначивши, що "питання законності перебування цієї особи на посаді міського голови та отримання ним доступу до державної таємниці повинно розглядатися в іншій правовій площині, а не в рамках виборчого процесу на стадії реєстрації кандидатом на посаду Одеського міського голови".

Рішення суду апеляційної інстанції остаточне і оскарженню не підлягає.

Варто зазначити, що 25 вересня Одеський окружний адмінсуд під головуванням Вадима Андрухіва теж відмовив у задоволенні позову Кузаконя щодо скасування реєстрації Труханова кандидатом на посаду мера, не розглянувши доказу позивача про наявність у Труханова громадянства РФ. Свою ухвалу суд мотивував відсутністю у чинному законодавстві України прямої норми, що зобов'язує кандидата на виборчу посаду в місцевих органах влади повідомляти не лише про українське, а й про іноземне громадянство.

Як повідомлялося, чинний мер Одеси Труханов зареєстрований кандидатом на посаду Одеського міського голови Одеського району Одеської області на перших місцевих виборах 25 жовтня 2020 року на підставі його висунення Одеською міською організацією політичної партії "Довіряй ділам".

Станом на 29 вересня міськтервиборчком зареєстрував 18 кандидатів на посаду Одеського міського голови.