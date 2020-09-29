На крісло мера Одеси претендують вже 18 кандидатів

Одеська міська територіальна виборча комісія зареєструвала станом на 28 вересня 18-х громадян кандидатами на посаду міського голови на місцевих виборах-2020.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Одеський міськтервиборчком.

"Зареєструвати кандидата на посаду Одеського міського голови Одеського району Одеської області на перших місцевих виборах 25 жовтня 2020 року, висунутого шляхом самовисування Вікторію Стоянову", - йдеться у постанові міськтервиборчкому №81, ухваленій 28 вересня о 23 год. 47 хв.

Раніше в понеділок, 28 вересня, виборча комісія ухвалила рішення про реєстрацію ще 10 кандидатів у мери Одеси. Зокрема, Сергія Ківалова - кандидата від Української морської партії, Наталію Делієву - від партії "Голос", Сергія Варламова - від партії "Національний корпус", Євгена Червоненка - від партії "Наш край", Альберта Байжанова - від партії "За права людини", Едуарда Гурвіца - від партії "Блок Едуарда Гурвіца", Миколу Скорика - від партії "Опозиційна платформа - За життя", Петра Обухова - від партії "Європейська солідарність" та самовисуванців Ігоря Щербіну й Олега Михайлика.

Читайте також: У Києві зареєстрували вже 17 кандидатів на посаду мера

За даними джерела Укрінформу в міськтервиборчкомі, також розглянуто питання про реєстрацію кандидатами в мери Одеси 4-х однофамільців раніше зареєстрованого кандидата Олега Філімонова від партії "Слуга народу". Однак постанови про це на офіційному сайті Одеської міської ТВК станом на 12 год. 29 вересня не розміщено.

Як повідомлялося, раніше тервиборчком зареєстрував кандидатами в мери Одеси 7-х громадян, в тому числі чинного міського голову Геннадія Труханова.

Співробітники Одеського облуправління СБУ розслідують кримінальне провадження за ознаками передвиборчих маніпуляцій, кваліфікованих Одеською облпрокуратурою як перешкоджання здійсненню виборчого права.

Інформацію від ТВК про "атаку клонів" при реєстрації кандидатів у мери Одеси та витребування УСБУ відповідних копій документів з ТВК оприлюднено у ЗМІ .