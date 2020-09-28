У Києві зареєстрували вже 17 кандидатів на посаду мера

Київська міська територіальна виборча комісія зареєструвала ще чотирьох кандидатів на посаду мера столиці на місцевих виборах. Таким чином їхня кількість станом на 28 вересня зросла до 17.

Як повідомляє Укрінформ, відповідні постанови ТВК опубліковані на сайті Київської міської ради.

Так, ТВК зареєструвала кандидатами на посаду мера Києва ще чотирьох кандидатів, а саме:

- Віктора Петрука від партії "Громадянський рух "Хвиля";

- Ігора Смешка - від партії "Сила і Честь";

- Максима Гольдарба, самовисування;

- Сергія Шахова - від партії "Наш край".

Водночас рішеннями ТВК відмовлено в реєстрації на посаду Київського міського голови трьом кандидатам: Віктору Леоненку, Віталії Стрілець та Івану Войцехівському. Причина відмови - неподання документа про внесення грошової застави.

Як повідомлялося, Київська міська територіальна виборча комісія станом на суботу, 26 вересня, зареєструвала 13 кандидатів на посаду мера столиці.

Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня.

5 вересня розпочався виборчий процес. Із 15 до 24 вересня було висування кандидатів на посади місцевих голів та депутатів.

Відповідно до календарного плану виборів, ТВК має не пізніше, як на п'ятий день після подання документів ухвалити рішення щодо реєстрації кандидатів.