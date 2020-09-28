Місцеві вибори: ЦВК акредитувала спостерігачів від двох міжнародних організацій

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на відділ взаємодії із ЗМІ секретаріату ЦВК.

“Розглянувши відповідні звернення від двох міжнародних організацій, комісія акредитувала 89 офіційних спостерігачів на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року. А саме: 81 – від Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки та співробітництва в Європі та 8 – від Національного демократичного інституту міжнародних відносин”, - йдеться у повідомлені.

На місцевих виборах акредитовано вже 117 офіційних спостерігачів: 8 – від двох іноземних держав та 109 – від чотирьох міжнародних організацій.

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Відповідно до статті 141 Конституції України, чергові вибори сільських, селищних, міських, районних, обласних рад, сільських, селищних, міських голів відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень відповідної ради чи відповідного голови, обраних на чергових виборах. Таким чином, чергові місцеві вибори мають відбутися 25 жовтня 2020 року.