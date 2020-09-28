На посаду мера Дніпра претендують 14 кандидатів

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив голова Дніпровської міської виборчої комісії Олександр Саленко.

“На посаду міського голови Дніпра претендуватимуть чинний голова Борис Філатов від партії “Пропозиція”, Загід Краснов — від партії “Громадська сила”, Мгер Куюмчян — від “Батьківщини”, Олександр Вілкул — від політичної партії «Блок Вілкула “Українська перспектива”, Павло Атаманчук — від партії “Справа”, Сергій Риженко — від “Слуга народу”, Олег Василенко - Всеукраїнське об'єднання "Свобода, Віталій Жеганський — партія “Голос”, Тетяна Лампіка - “Зелені”, Сергій Нікітін - ОПЗЖ, Михайло Корольов (самовисування), Тетяна Ричкова - “Євросолідарність”, Артем Романюків - “Демальянс”, Дмитро Семеренко - “Команда Дніпра”, - повідомив Саленко.

Він зазначив, що виборча комісія Дніпра припинила прийом документів від бажаючих поборотися за посаду міського голови в 00:00 25 вересня. Однак до 29 вересня будуть розглядати всі подані документи від потенційних кандидатів. Тому список претендентів на посаду міського голови може збільшитися.

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Як повідомлялося, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.