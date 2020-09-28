Недопуск мера Умані до виборів: під ЦВК проходить акція протесту
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, мітингувальники виступають проти рішення ТВК щодо заборони чинному меру Умані Олександру Цебрію брати участь у місцевих виборах. При цьому комісія зареєструвала одразу двох «клонів» міського голови.
Учасники акції вимагають поновити порушені виборчі права Цебрія та зареєструвати його для участі у місцевих виборах.
На акції зібралося близько двох сотень людей.
Акція під ЦВК / Фото: Євген Любімов, Укрінформ
У мітингу беруть участь мери низки обласних центрів – Житомира, Миколаєва, Чернівців, Кропивницького.
Зокрема, мітингувальники вирушать колоною до Офісу Президента, де вимагатимуть у глави держави втрутитись у ситуацію і забезпечити чесні вибори.
Наразі ситуація на акції спокійна.
Як повідомляв Укрінформ, Уманська міська ТВК зареєструвала двох кандидатів на посаду міського голови, які мають ті ж імена, по-батькові та прізвища, що і чинний керівник міста - Олександр Володимирович Цебрій.
Меру Умані Олександру Цебрію заборонили балотуватися на посаду міського голови на місцевих виборах, що пройдуть 25 жовтня. Міська територіальна виборча комісія відмовилася реєструвати його, посилаючись на порушення в наданих документах.