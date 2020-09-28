Недопуск мера Умані до виборів: під ЦВК проходить акція протесту

У Києві під Центральною виборчою комісією проходить акція за чесні вибори «Право на вибір».

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, мітингувальники виступають проти рішення ТВК щодо заборони чинному меру Умані Олександру Цебрію брати участь у місцевих виборах. При цьому комісія зареєструвала одразу двох «клонів» міського голови.

Учасники акції вимагають поновити порушені виборчі права Цебрія та зареєструвати його для участі у місцевих виборах.

На акції зібралося близько двох сотень людей.

Акція під ЦВК / Фото: Євген Любімов, Укрінформ

У мітингу беруть участь мери низки обласних центрів – Житомира, Миколаєва, Чернівців, Кропивницького.

Зокрема, мітингувальники вирушать колоною до Офісу Президента, де вимагатимуть у глави держави втрутитись у ситуацію і забезпечити чесні вибори.

Наразі ситуація на акції спокійна.

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Як повідомляв Укрінформ, Уманська міська ТВК зареєструвала двох кандидатів на посаду міського голови, які мають ті ж імена, по-батькові та прізвища, що і чинний керівник міста - Олександр Володимирович Цебрій.

Меру Умані Олександру Цебрію заборонили балотуватися на посаду міського голови на місцевих виборах, що пройдуть 25 жовтня. Міська територіальна виборча комісія відмовилася реєструвати його, посилаючись на порушення в наданих документах.