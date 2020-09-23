Добкін вирішив йти у мери Харкова

Ексголова Харківської ОДА, екснардеп Михайло Добкін вирішив балотуватися в мери Харкова.

Про це Добкін, повідомляє Укрінформ, написав 23 вересня в своєму Telegram після подачі документів на реєстрацію кандидатом на посаду Харківського міського голови.

"Шановні харків'яни, дорогі друзі. Сьогодні я подав документи на реєстрацію кандидатом на посаду Харківського міського голови. Воістину кажуть: людина припускає, але Бог діє на свій розсуд. Не хочу тут багато писати про мотиви і причини такого рішення. Скажу лише одне, бажаю Геннадію Кернесу якнайшвидшого одужання і повернення до рідного Харкова ", - написав Добкін.

У постскриптумі свого повідомлення Добкін звернувся до киян: "Дорогі друзі! Дякую всім, хто підтримував мене, спасибі і тим, хто критикував. У нас все ще попереду!".

Раніше в ефірі деяких телеканалів Добкін заявляв про намір поборотися за крісло мера Києва.

Як повідомляв раніше Укрінформ, 22 липня Дзержинський райсуд Харкова відклав через карантин підготовче засідання щодо справи про незаконну передачу землі в Харкові за так званою кооперативної схемою, де одним з підозрюваних є Михайло Добкін.

З різних причин, в тому числі, через хворобу фігурантів або зайнятості адвокатів суд переносили понад 15 разів, починаючи з 2018 року.

У справі щодо Добкіна йдеться про 36 земельних ділянок у Харкові загальною вартістю понад 220 млн грн.

13 липня 2017 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт нардепа Михайла Добкіна. 15 липня Печерський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом на заставу в сумі 50 млн грн. Після внесення застави Добкіна звільнили.

15 вересня 2016 року в рамках справи щодо розкрадання землі за "кооперативною схемою" проведено обшуки в Харківській міськраді і готелі "Національ", де проживає мер Харкова Геннадій Кернес.

Обшуки пов'язані з кримінальною справою щодо організації схеми з розкрадання 654 га землі в Харкові на суму 4 млрд грн. "Кооперативна схема" використовувалася в Харкові з 2008 по 2016 роки. За цей час з санкції міськради у власність кооперативів безкоштовно передано близько 1000 га землі.