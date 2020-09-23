Добкін вирішив йти у мери Харкова

Добкін вирішив йти у мери Харкова

Укрінформ
Ексголова Харківської ОДА, екснардеп Михайло Добкін вирішив балотуватися в мери Харкова.

Про це Добкін, повідомляє Укрінформ, написав 23 вересня в своєму Telegram після подачі документів на реєстрацію кандидатом на посаду Харківського міського голови.

"Шановні харків'яни, дорогі друзі. Сьогодні я подав документи на реєстрацію кандидатом на посаду Харківського міського голови. Воістину кажуть: людина припускає, але Бог діє на свій розсуд. Не хочу тут багато писати про мотиви і причини такого рішення. Скажу лише одне, бажаю Геннадію Кернесу якнайшвидшого одужання і повернення до рідного Харкова ", - написав Добкін.

У постскриптумі свого повідомлення Добкін звернувся до киян: "Дорогі друзі! Дякую всім, хто підтримував мене, спасибі і тим, хто критикував. У нас все ще попереду!".

Раніше в ефірі деяких телеканалів Добкін заявляв про намір поборотися за крісло мера Києва.

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Як повідомляв раніше Укрінформ, 22 липня Дзержинський райсуд Харкова відклав через карантин підготовче засідання щодо справи про незаконну передачу землі в Харкові за так званою кооперативної схемою, де одним з підозрюваних є Михайло Добкін.

З різних причин, в тому числі, через хворобу фігурантів або зайнятості адвокатів суд переносили понад 15 разів, починаючи з 2018 року.

У справі щодо Добкіна йдеться про 36 земельних ділянок у Харкові загальною вартістю понад 220 млн грн.

13 липня 2017 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт нардепа Михайла Добкіна. 15 липня Печерський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом на заставу в сумі 50 млн грн. Після внесення застави Добкіна звільнили.

15 вересня 2016 року в рамках справи щодо розкрадання землі за "кооперативною схемою" проведено обшуки в Харківській міськраді і готелі "Національ", де проживає мер Харкова Геннадій Кернес.

Обшуки пов'язані з кримінальною справою щодо організації схеми з розкрадання 654 га землі в Харкові на суму 4 млрд грн. "Кооперативна схема" використовувалася в Харкові з 2008 по 2016 роки. За цей час з санкції міськради у власність кооперативів безкоштовно передано близько 1000 га землі.

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