Передвиборчий Харків: фатальний Кернес, "ватники" і несподіваний Зе-кандидат у колоді

Чи буде у другого за величиною міста України новий мер?

Для харків'ян головна інтрига дня - не коронавірус, хоча загальна кількість хворих у регіоні перевищила 10 тисяч осіб. Актуальною залишається тема ефективності влади. І в центрі цієї харківської передвиборчої інтриги - крісло мера Харкова.

КЕРНЕС БЕЗ КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТУ?

За оцінками харківських експертів-політологів, чинний мер Геннадій Кернес зберігає популярність серед харків'ян, однак при обранні на новий термін йому доведеться вчитися працювати без "контрольного пакету" політичних акцій у вигляді однопартійної більшості в міськраді.

- Втім, у Геннадія Кернеса поки що немає реальних конкурентів, і, як очікується, він здобуде безумовну перемогу за підтримки не менше 65% виборців, – таку думку Укрінформу висловив відомий харківський політолог, доктор політичних наук, професор Ігор Поліщук. - Є об'єктивні умови, які цьому сприяють. По-перше, вибори пройдуть за новим Виборчим кодексом в умовах майже завершеної децентралізації при значному збільшенні грошових ресурсів для місцевої влади. Цей факт зміцнює позиції чинних мерів, дає їм глобальну перевагу перед конкурентами і гарантує позитивний результат. До того ж Кернес за час каденції здобув популярність як розумний антикризовий менеджер. Він досяг очевидних успіхів у благоустрої міста - будинків, під'їздів, доріг, парків, дитячих майданчиків, шкільних стадіонів, про що масово зазначають не лише харків'яни, а й гості з інших міст. Усі ці успіхи - виконання наказів земляків, викладених в електронних петиціях на сайті міськради – зазначив Ігор Поліщук.

Ігор Поліщук

- Харків'яни звикли до нього. Україна живе в період початкового накопичення капіталу - і це теж Кернес. Він не завжди правильно орієнтувався під час Революції Гідності, але потім відкоригував діяльність влади, направив її на розвиток міста – і досяг успіху. Йому також вдалося створити привабливий для простих людей образ мера-"свого хлопця", який вирішує проблеми по-свойськи, у зрозумілий спосіб, хоч і не завжди прийнятний для інтелігентної людини. Кернесу прощають авторитарний стиль керівництва, бо більшість харків'ян вважають його таким, що відповідає геополітичному статусу прикордонного міста. Його "ядерний електорат" - люди від 40 до 50 років і старше, у них є свої переконання, і вони збігаються з переконаннями Кернеса.

- Єдине, що втратить Кернес на нинішніх виборах – це монобільшість у міськраді, і його партії "Блок Кернеса "Успішний Харків" доведеться ділити владу з іншими депутатами. За прогнозами, блок Кернеса набере у міськраді 30% голосів,"ОПЗЖ" – 25%, "Блок Світличної" Разом!"- 15%, і до 10% припаде на частку "Слуги народу". Решта голосів розділять між собою представники менш впливових сил. Однак новий склад міськради є кращим для простих харків'ян: це вже не монополія влади, а коаліція, – підкреслив Ігор Поліщук.

КАНДИДАТ ВІД "БАРАБАШОВО", "БОРЕЦЬ ОПОРУ" ТА ІНШІ

Щодо суперників Кернеса, то, за його словами, раніше про свій намір балотуватися на посаду мера Харкова заявили нардеп від "ОПЗЖ" Олександр Фельдман, опозиційний депутат Харківської міськради Ігор Черняк, голова обласної організації партії "Демократична сокира" Микита Соловйов, заступник керівника обласної організації ВО "Свобода" Андрій Коломійцев, і, зовсім нещодавно - нинішній голова Харківської ОДА Олексій Кучер.

Олександр Фельдман

- Олександр Фельдман - відомий бізнесмен, який очолює наглядову раду ТЦ "Барабашово", політик, який став одним з небагатьох, хто не поспішив приєднатися до "Слуги народу". Однак він занадто обережно вступає у виборчу боротьбу, воліє бути більш впізнаваним як народний депутат України. Йому також не додають очок "розборки" між владою Харкова і торговцями ТЦ "Барабашово", які блокують будівництво дороги в бік Салтівського житлового масиву через територію ринку, – пояснює Ігор Поліщук.

За його словами, опозиційний депутат Харківської міськради Ігор Черняк, висунутий від партії ексголови Харківської ОДА Юлії Світличної "Блок Світличної "Разом!", немов "борець опору".

- Він не втомлюється критикувати Кернеса на кожній сесії міськради, має свій електорат і грамотно використовує його потенціал, виступаючи від імені харків'ян, незадоволених корупційною складовою влади. Але для Черняка участь у виборчій кампанії - скоріше гарт, тренування в очікуванні нових зрушень на обраному ним шляху політика, - вважає експерт.

Микита Соловйов

- Незначні шанси - у таких кандидатів на посаду мера Харкова, як голова обласної організації партії "Демократична сокира" Микита Соловйов та заступник голови обласної організації ВО "Свобода" Андрій Коломійцев. Обидва поки що недостатньо відомі як політики, обидва проявляють себе в основному на патріотичних акціях у Харкові, які є популярними серед активістів. Обидва з'явилися у політиці за запитом на нові обличчя, у обох поки що немає ні ресурсів, ні впливу в масах, хоча обидва заявили про готовність жорстко боротися з міською бюрократією. При цьому більшість містян більше цікавлять ціни на комунальні послуги, ніж політика. Але не поспішайте називати харківський електорат застійним болотом, бо загальна кількість переконаних "ватників" у нас не більше 20% населення – рівно стільки ж, скільки і активістів, – каже Ігор Поліщук.

За його словами, потребує окремої уваги несподіваний і водночас очікуваний через відсутність конкуренції кандидат на посаду мера Харкова голова Харківської ОДА Олексій Кучер: "Він був висунутий 31 серпня на з'їзді "СН" за повної підтримки президента України Володимира Зеленського. Кучер відомий тим, що є професійним юристом, очолив ХОДА у листопаді 2019 року, на минулих парламентських виборах балотувався від "Слуги народу" по 179-му мажоритарному виборчому округу в Харківській області (Красноград, Лозова, Зачепилівський, Кегичівський, Красноградський, Лозівський, Сахновщинський райони), де набрав більше 50,6% голосів і переміг своїх основних конкурентів: голову Харківської облради Сергія Чернова і харківського промисловця, власника групи "УПЕК", колишнього нардепа Анатолія Гіршфельда. Завдяки соціальним мережам, Кучер відомий тим, що захищав харківського суддю Сергія Лазюка, підозрюваного у хабарництві, фігуранта "кооперативної схеми" розкрадання землі у Харкові, і одночасно депутата Харківської міськради Бориса Бароніна (підозрюваним у цій справі досі є ексголова Харківської ОДА Михайло Добкін), представляв інтереси харківського бізнесмена Володимира Литвина "у справі про рюкзаки", встиг відзначитися призначенням, а потім звільненням керівника Департаменту охорони здоров'я ХОДА Вадима Іваннікова, який до цього очолював лікарню в окупованій бойовиками Горлівці, та багатьма іншими резонансними кадровими рішеннями. Загалом Кучер навряд чи зможе протистояти Кернесу, чиє реноме в очах харків'ян не похитнула навіть боротьба за увічнення пам'яті "маршала Перемоги" Георгія Жукова".

Олексій Кучер

Єдиний політик з відомих у Харкові, який міг би скласти конкуренцію Геннадію Кернесу, - це недавній губернатор Харківської області Юлія Світлична, нині - народний депутат України, голова створеного нею "Блоку Світличної" Разом!". Вона професіонал не лише у політиці, свого часу здобула популярність умінням ладити і з бізнесменами, і з діячами культури, а також грамотно вирішувати господарські питання. Світлична могла б поборотися за місце мера Харкова, але її, напевно, більше цікавить Київ, - вважає Ігор Поліщук.

ШАНСИ ЧОТИРЬОХ

Свою думку щодо розвитку передвиборчих подій висловив також відомий харківський вчений, професор, доктор політичних наук Олександр Романюк.

- Сьогодні реальні шанси поборотися за посаду мера Харкова є у чотирьох кандидатів. За кожним із них стоїть певна політична сила, і вони мають необхідні ресурси. Це насамперед нинішній міський голова Геннадій Кернес, який займає свою посаду вже 10 років. Ще до початку офіційного висунення кандидатів він встиг розмістити по всьому місту агітаційні стенди зі своїм портретом і назвою своєї політичної сили – "Блок Кернеса "Успішний Харків". Кернес володіє великим адміністративним ресурсом, приділяє величезну увагу своєму PR, користується підтримкою місцевих бюджетників і бабусь, для яких він по всьому місту встановив лавочки. Важливим фактором є те, що Кернес привів до ладу міські парки і відремонтував дороги у центрі міста. Однак, при цьому він "відмив" чимало бюджетних коштів. Проти Кернеса "працюють" скандали, пов'язані з розкраданням коштів комунальними підприємствами. Крім того, за десять років своєї каденції Кернес не займався проблемою капітального оновлення водо-, газо- і тепломереж, у результаті чого в спальних районах міста відбуваються постійні перебої з подачею холодної і гарячої води. Щодо доріг, то якщо у центрі міста вони постійно ремонтуються, на околицях вони у розбитому стані, - зазначив Олександр Романюк.

Ігор Черняк

За його словами, шанси поборотися за крісло мера Харкова є і у народного депутата Олександра Фельдмана, який висувається від Партії "ОПЗЖ", яка має у Харкові чимало симпатиків: "Фельдман має потужну підтримку в двох районах Харкова – Новобаварському і Холодногірському, де він неодноразово перемагав на виборах до Верховної Ради, і де його знають як спонсора і мецената, який відгукується на потреби людей. Фельдмана також підтримують підприємці ТЦ "Барабашово", на який постійно здійснюються "наїзди" з боку Кернеса".

- Ще одним серйозним гравцем на виборах харківського міського голови здатний стати опозиційний депутат Харківської міськради, відомий волонтер і один з ініціаторів створення Харківського антикорупційного центру Ігор Черняк, який висувається від фактично створеної під місцеві вибори партії "Блок Світличної" Разом!". Юлія Світлична як ексголова Харківської ОДА у рейтингу популярності займає перше місце в області і друге (після Кернеса) в обласному центрі. Якби вона балотувалася, то обов'язково вийшла б у другий тур. Але вона не балотується, оскільки у неї є свої зобов'язання перед виборцями, які підтримали її на проміжних виборах до Верховної Ради (які сприймалися як переддень місцевих виборів) по одномандатному округу №179 (місто Лозова, Зачепилівський, Кегичівський, Красноградський, Лозівський і Сахновщинський райони Харківської області). На цих виборах вона отримала небувалу підтримку виборців - 77,54% голосів. Підтримка Черняка з боку цієї політичної сили, а також волонтерів і патріотично налаштованих харків'ян, дають йому непогані шанси для участі у боротьбі за мерське крісло, – вважає Олександр Романюк.

За його словами, четвертим сильним гравцем став нинішній харківський губернатор Олексій Кучер, якого 31 серпня висунув на посаду харківського міського голови з'їзд партії "Слуга народу": "Кучер так само, як і Кернес, володіє адмінресурсом, особливо це стосується правоохоронних структур. Попри те, що рейтинг партії "Слуга народу" має явну тенденцію до падіння внаслідок погіршення соціально-економічної ситуації, все ж чимало харків'ян зберігають ілюзії щодо цієї політичної сили.

Хоча сьогодні у ЗМІ поширюється думка, що перемога Кернеса є неминучою, і що він, як і у 2015 році, переможе у першому турі (він отримав тоді 65,8% голосів), фатальної неминучості перемоги Кернеса немає, і, ймовірно, цього разу вибори міського голови пройдуть у два тури. Хто саме вийде з ним у другий тур, залежатиме від ходу виборчої боротьби, від стратегій політичних сил, від їхнього вміння висловити у своїх платформах інтереси та сподівання виборців. Результати другого туру залежатимуть від того, чи зможе опозиційний до Кернеса кандидат згуртувати навколо себе виборців, які у першому турі за Кернеса не голосували.

Світлана Лігостаєва, Харків