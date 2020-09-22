“Свобода” висуває Іллєнка у мери Києва
Укрінформ
Всеукраїнське об’єднання "Свобода" висуває в мери Києва колишнього народного депутата, члена партії Андрія Іллєнка.
Як передає Укрінформ, про це повідомив голова ВО "Свобода" Олег Тягнибок у Фейсбук.
"Київська міська конференція ВО «Свобода». Андрій Іллєнко - кандидат у мери Києва та перший номер у списку «Свободи» до Київради. Повернемо Києву його велич", - написав Тягнибок.
Андрій Іллєнко - народний депутат України VII та VIII скликань, голова міжфракційного об'єднання ВО «Свобода» у ВР 8-го скликання, заступник голови ВО «Свобода».
Чергові місцеві вибори в Україні мають відбутися 25 жовтня 2020 року.