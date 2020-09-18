УДАР офіційно висунув Кличка кандидатом у мери Києва

Партія "УДАР" висунула лідера партії Віталія Кличка кандидатом в мери Києва.

Як повідомляє Укрінформ, відповідне рішення ухвалили на зборах київської міської місцевої організації політичної партії "УДАР Віталія Кличка".

"Пропоную висунути кандидатом на посаду Київського міського голови від київської міської місцевої організації політичної партії "УДАР "на чергових виборах Київського міського голови та депутатів Київської міської ради 25 жовтня 2020 року Кличка Віталія Володимировича", - сказав заступник голови партії "УДАР" Володимир Бондаренко.

Як повідомлялося, партія "УДАР" йде на вибори до Київської міської ради.

В Україні 5 вересня офіційно стартував виборчий процес з проведення місцевих виборів, що заплановані на 25 жовтня.

Цьогорічні вибори голів і депутатів сільських, селищних та міських рад відбуватимуться за новим Виборчим кодексом, що враховує нову територіальну основу України і кількість виборців у громаді.

15 липня Верховна Рада ухвалила постанову про призначення чергових місцевих виборів на 25 жовтня 2020 року.