У Дніпрі зареєстрували першого кандидата на посаду міського голови - чинного мера Філатова

Чинного міського голову Дніпра Бориса Філатова зареєстровано кандидатом на посаду міського голови Дніпра.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомили у Дніпровській міській виборчій комісії.

"Філатов став першим зареєстрованим кандидатом на посаду міського голови. Кандидатом на міського голову його висунули під час конференції політичної партії "Пропозиція" у Дніпрі", - зазначили в комісії.

Рішення про реєстрацію було одноголосним.

Борис Філатов - громадський діяч і правозахисник, народний депутат України VIII скликання, підприємець, журналіст, меценат.

Народився 7 березня 1972 року у Дніпрі у родині педагогів. Закінчив Дніпровський державний університет, має історичну та юридичну освіти. У 1997 році захистив дисертацію, ставши наймолодшим кандидатом юридичних наук в Україні.

З 1996 року розпочав адвокатську діяльність, неодноразово потрапляв до рейтингу "ТОП-10 найкращих адвокатів України", викладав у кількох вишах. Протягом 2005-2014 років працював журналістом, у 2005-2010 роках на 9 каналі вів популярну у місті авторську передачу розслідувань "Губернські хроніки".

У 2014 році став віце-губернатором Дніпропетровської області у складі команди Ігоря Коломойського, займався питаннями внутрішньої політики регіону. Переміг на парламентських виборах в одномандатному окрузі № 27 (Дніпро). Очолював Спеціальну контрольну комісію ВРУ з питань приватизації, працював у Комітеті з питань правової політики та правосуддя та груп міжпарламентських зв’язків з США, КНР, Великою Британією, Японією тощо. У вересні 2015 року став кандидатом на пост міського голови Дніпра. 15 листопада переміг, набравши 52,31% голосів виборців.

До обрання на посаду міського голови зв'язків з комерційними та не комерційними організаціями не мав.

Одружений, виховує доньку. Мешкає у Дніпрі.