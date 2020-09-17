Порушення виборчого процесу: поліція за добу відкрила чотири справи
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МВС.
«Упродовж доби до ЄРДР внесено відомості щодо чотирьох кримінальних правопорушень», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що загалом упродовж доби до поліції надійшло 23 заяв та повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства.
Уточнюється, що найбільше повідомлень зафіксовано у Київській області – 4, у Дніпропетровській – 3 , по 2 – у Луганській, Одеській, Черкаській та Полтавській, по 1 – у Вінницькій, Волинській, Донецькій, Закарпатській, Миколаївській, Сумській, Хмельницькій областях та у Києві.
Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.
5 вересня розпочався виборчий процес.
Із 15 до 24 вересня відбувається офіційне висування кандидатів.