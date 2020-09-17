Порушення виборчого процесу: поліція за добу відкрила чотири справи

Працівники поліції за добу відкрили чотири кримінальні провадження за фактами порушень виборчого процесу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МВС.

«Упродовж доби до ЄРДР внесено відомості щодо чотирьох кримінальних правопорушень», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом упродовж доби до поліції надійшло 23 заяв та повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства.

Уточнюється, що найбільше повідомлень зафіксовано у Київській області – 4, у Дніпропетровській – 3 , по 2 – у Луганській, Одеській, Черкаській та Полтавській, по 1 – у Вінницькій, Волинській, Донецькій, Закарпатській, Миколаївській, Сумській, Хмельницькій областях та у Києві.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.

5 вересня розпочався виборчий процес.

Із 15 до 24 вересня відбувається офіційне висування кандидатів.