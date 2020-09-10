Житомирський міський голова балотуватиметься в мери від партії "Пропозиція"

Житомирський міський голова Сергій Сухомлин балотуватиметься у мери від партії "Пропозиція", бо мери міст мають однакові проблеми та хочуть захищати місцеве самоврядування.

Як повідомляє Укрінформ, про це він розповів у ефірі телеканалу СК-1.

«От чому обрали так звану партію мерів («Пропозицію» - ред.), тому що у всіх мерів одні й ті ж проблеми. Незалежно від того, яка влада була, одна краще ставиться до Житомира, інша гірше. Арештовані рахунки теплокомуненерго, що були тоді, так і зараз. Якщо ми візьмемо бюджет освіти чи медицини, то ще три роки тому ми додавали з міського бюджету 60-70 млн грн на виплату зарплат медичним працівникам, що зараз додаємо. Що змінилося від політичних партій, які заходять (до влади – ред.)? Нічого не змінилося», - зазначив Сухомлин.

Він акцентував, що офіційно ще не є кандидатом на посаду Житомирського міського голови. Утім, по місту з початку серпня з’явилися борди з рекламою партії «Пропозиція», на яких є прізвище чинного мера.

За словами Сухомлина, ідея створення партії мерів з’явилася близько року тому. За той час деякі міські голови відмовилися від цього проєкту, а інші приєдналися.

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«Я менше за все хочу бути політиком і займатися політикою, але коли ти не займаєшся політикою, то потім місцеве самоврядування нав’язує тобі такі рішення, які згортають децентралізацію, що почалася декілька років тому. Фактично ти змушений з мерами збиратися і робити такий політичний проєкт, який буде захищати місцеве самоврядування», - додав мер.

Сухомлин зауважив, що у разі перемоги на виборах на 30% змінить команду, з якою нині працює в міській раді.

Як повідомлялося, місцеві вибори в Україні призначені на 25 жовтня.

Фото: zt.20minut.ua