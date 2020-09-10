ОАСК просять скасувати рішення про утворення виборчих округів у Києві
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба суду.
"Окружний адміністративний суд міста Києва просять скасувати Постанову Київської міської територіальної виборчої комісії від 07.09.2020 року №7 "Про утворення територіальних виборчих округів з чергових виборів депутатів Київської міської ради 25 жовтня 2020 року". Відповідний позов надійшов до суду від жителя Деснянського району Києва", - ідеться в повідомленні.
На думку позивача, оскаржувана постанова була прийнята з порушенням визначеного законодавством строку.
Наразі суд вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі.
Як повідомляв Укрінформ, раніше голова Комітету виборців України Олексій Кошель поінформував, що Київська міська територіальна комісія не встигла у встановлений законом строк сформувати округи у місті перед місцевими виборами через штучне затягування засідання.
Верховна Рада 15 липня призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року.