Довибори в Раду: ЦВК зареєструвала ще трьох кандидатів

Центральна виборча комісія зареєструвала Івана Донця, Олега Ляшка та Віталія Чорного кандидатами у народні депутати на проміжних виборах в окрузі №208 у Чернігівській області.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, таке рішення ухвалено на засіданні ЦВК у четвер, 10 вересня.

"Пропонується зареєструвати кандидатів у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 208 на проміжних виборах народного депутата України 25 жовтня 2020 року згідно з додатком, а саме – Донець Іван Михайлович - 3 жовтня 1956 року народження, Ляшко Олег Валерійович - 3 грудня 1972 року народження, Чорний Віталій Анатолійович - 29 квітня 1982 року народження", - оголосила проєкт постанови член ЦВК Олександра Кармаза на засіданні ЦВК.

Як повідомлялося, 2 вересня ЦВК зареєструвала кандидата в депутати в окрузі № 208 Олексія Оскера, а 4 вересня - Михайла Побігая.

Проміжні вибори до Верховної Ради у 208-му окрузі призначені у зв’язку із загибеллю народного депутата Валерія Давиденка (група "Довіра"). Тіло політика з вогнепальним пораненням голови було знайдене ввечері 23 травня у його київському офісі. Кримінальне провадження відкрите й розслідується за ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство.

Вибори призначено на 25 жовтня.