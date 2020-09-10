Сьогодні останній день, коли можна змінити виборчу адресу для голосування 25 жовтня

У четвер, 10 вересня завершується термін подачі заяв на зміну виборчої адреси для голосування на чергових місцевих виборах 25 жовтня.

Змінити адресу можна онлайн або у відділі ведення Державного реєстру виборців, повідомляє Укрінформ з посиланням на дані ЦВК.

Згідно зі спрощеною процедурою у відповідній заяві необхідно лише вказати адресу житла, за якою виборець фактично проживає та яку просить визначити його новою виборчою адресою.

Підтверджуючих документів подавати не потрібно.

Для зміни виборчої адреси онлайн потрібно на сайті Держреєстру виборців заповнити заявку в Кабінеті виборця та підписати її електронним цифровим підписом.

Також передбачається можливість зміни виборчої адреси особисто у відділі ведення Державного реєстру виборців у районі проживання виборця.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 10 вересня.