Сьогодні останній день, коли можна змінити виборчу адресу для голосування 25 жовтня

Сьогодні останній день, коли можна змінити виборчу адресу для голосування 25 жовтня

Укрінформ
У четвер, 10 вересня завершується термін подачі заяв на зміну виборчої адреси для голосування на чергових місцевих виборах 25 жовтня.

Змінити адресу можна онлайн або у відділі ведення Державного реєстру виборців, повідомляє Укрінформ з посиланням на дані ЦВК.

Згідно зі спрощеною процедурою у відповідній заяві необхідно лише вказати адресу житла, за якою виборець фактично проживає та яку просить визначити його новою виборчою адресою.

Підтверджуючих документів подавати не потрібно.

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Для зміни виборчої адреси онлайн потрібно на сайті Держреєстру виборців заповнити заявку в Кабінеті виборця та підписати її електронним цифровим підписом.

Також передбачається можливість зміни виборчої адреси особисто у відділі ведення Державного реєстру виборців у районі проживання виборця.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 10 вересня.

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