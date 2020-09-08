У Житомирі представили команду партії "Слуга народу" на місцеві вибори

У Житомирі після презентації стратегії розвитку області до 2021 року, що проходила за участі Президента України Володимира Зеленського, представили команду партії «Слуга народу», яка братиме участь у місцевих виборах.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Команда партії Слуга народу йде на місцеві вибори. Ми робимо цей крок, бо відчуваємо відповідальність за долю окремих людей і за долю всієї України, бо ми любимо Житомирщину і нас мобілізує політична воля Президента України Володимира Зеленського. Влада на місцях має бути чесною, розумною і професійною. В цьому ми бачимо своє завдання і від цього не відступимося. Ми згуртовані, ми мотивовані і ми професійні. В нашій команді вчені та менеджери, підприємці та ветерани, підприємці та освітяни», - зазначив народний депутат, голова Житомирської обласної організації партії «Слуга народу» Андрій Клочко.

Зеленський побажав команді успіхів.

Кандидатом на посаду Житомирського міського голови від партії «Слуга народу» буде ректор державного університету «Житомирська політехніка» Віктор Євдокимов.

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До команди партії також увійшли перший заступник голови Житомирської ОДА Володимир Федоренко, директор Музею космонавтики ім. С. П. Корольова Ірина Дячук, проректор Поліського національного університету Людмила Романчук, гендиректор ПрАт «Коростенський завод МДФ» Катерина Самчук та інші.

Як повідомляв Укрінформ, Володимир Зеленський 8 вересня перебував із робочою поїздкою на Житомирщині.