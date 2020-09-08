Президент приїхав на Житомирщину

Президент України Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою на Житомирщині.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Президента.

«Глава держави ознайомиться з результатами реалізації реформи децентралізації в Україні на прикладі Високівської об’єднаної територіальної громади (ОТГ) та візьме участь у презентації проєкту Стратегії розвитку Житомирської області до 2027 року», - йдеться у повідомленні.

Президент також перевірить перебіг реалізації в області Національної програми «Велике будівництво» та поспілкується з представниками сфери культури.

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Як повідомляв Укрінформ, вранці Президент Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку в Сумську область.

Фото: Офіс Президента