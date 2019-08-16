ЦВК назвала переможця на скандальному 210 окрузі Чернігівщини

ЦВК встановила результати позачергових виборів народних депутатів України в ОВО № 210, визнавши обраним народним депутатом України Приходька Б.В.

Про це йдеться у повідомленні відділу взаємодії із ЗМІ секретаріату ЦВК.

"Відповідно до Закону України "Про вибори народних депутатів України", постанови ЦВК від 16 серпня 2019 року № 1880 "Про виконання судового рішення", на підставі протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях в одномандатному виборчому окрузі № 210, у тому числі з поміткою "Уточнений", протоколів окружної виборчої комісії ОВО № 210 про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці Комісія встановила підсумки голосування в цьому окрузі, про що склала відповідний протокол", - йдеться у повідомленні.

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На підставі цього протоколу, ЦВК встановила результати позачергових виборів народних депутатів України в ОВО № 210, визнавши обраним народним депутатом України Приходька Б.В.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні 21 липня відбулися позачергові вибори до Верховної Ради.

Виборчий округ №210 на Чернігівщині залишався єдиним, по якому досі не було оголошено переможця виборів.

У виборчому окрузі № 210 із центром у місті Прилуки тривають поствиборчі суди між двома кандидатами у народні депутати — Сергієм Коровченком та Борисом Приходьком.

13 серпня Чернігівський окружний адміністративний суд задовольнив позов Приходька, який просив скасувати результати голосування на виборчій дільниці № 740243, що працювала в Козелецькому геріатричному пансіонаті (с. Часнівці), і зобов’язав ОВК № 210 визнати ті результати недійсними.

У відповідь на це Коровченко подав скаргу до Шостого апеляційного адміністративного суду міста Києва, але 15 серпня вранці той відмовив кандидату в її задоволенні.