Поліція відкрила справу за фактом хуліганства в приміщенні ОВК №210

На Чернігівщині поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства в приміщенні Прилуцької міськради, де сьогодні триває протистояння між кандидатами в народні депутати по 210-му виборчому округу Сергієм Коровченком та Борисом Приходьком.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомила речниця сектору комунікації ГУНП в Чернігівській області Юлія Ковтун.

"За фактом хуліганства в приміщенні виконкому Прилуцької міської ради відкрито кримінальне провадження за ст. 256 Кримінального кодексу України", - сказала вона.

За словами Ковтун, кинута всередині приміщення ради димова шашка не вплинула на роботу окружної комісії №210, оскільки задимленість була на іншому поверсі. Бійок чи штовханини там помічено не було, але було багато словесних перепалок учасників конфлікту.

На місці за порядком постійно слідкує поліція, яка не допускає правопорушень.

Як повідомлялося, в окрузі №210 з центром у м. Прилуки вже третій день між кандидатами в депутати точиться активне протистояння за участю "тітушок". Кандидати в народні депутати Сергій Коровченко і Борис Приходько через суди та блокування ОВК доводять свою перемогу на позачергових виборах до Верховної Ради України.

За інформацією ЦВК, за результатами підрахунку голосів виборців в окрузі № 210 переміг самовисуванець Сергій Коровченко - за нього проголосували 21,24% виборців. Його найближчий конкурент - самовисуванець Борис Приходько - здобув 21,11% голосів. На виборчій дільниці № 740243, що працювала в Козелецькому геріатричному пансіонаті (с. Часнівці) судом вибори визнані недійсними.

На сьогодні виборчий округ №210 на Чернігівщині залишається єдиним в Україні, по якому досі не оголошено переможця виборів до Верховної Ради.

Центральна виборча комісія достроково припинила повноваження всього складу окружної виборчої комісії округу№ 210 та сама здійснюватиме її повноваження щодо встановлення підсумків голосування в цьому окрузі на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року.