У 210-му окрузі на Чернігівщині триває протистояння між двома кандидатами в депутати

У місті Прилуки на Чернігівщині в центрі виборчого округу № 210, вибори на одній з дільниць якого визнані судом недійсними, триває протистояння між кандидатами-конкурентами Сергієм Коровченком та Борисом Приходьком.

Як повідомив у Facebook Коровченко, у п'ятницю зранку приміщення окружної комісії блокують "тітушки", в хід ідуть димові шашки.

"Сьогодні пан Приходько разом з "тітушками" блокує роботу ОВК, тисне на комісію, "тітушки" нападають на людей, приміщення ОВК мінується, летять димові шашки. Саме в ці хвилини пан Приходько особисто віддає накази "тітушкам", які ймовірно готують силове захоплення будівлі ОВК у Прилуках", - стверджує Коровченко.

Приходько, у свою чергу, на своїй сторінці у Facebook звинуватив голову та членів ОВК №210 у протиправних діях, пов’язаних із необхідністю внесення змін до встановлених підсумків голосування відповідно до вимог суду, який визнав результати голосування на дільниці № 740243, що працювала в приміщенні Козелецького геріатричного пансіонату (с. Часнівці), недійсними.

"Станом на 4 годину ранку ми маємо зафіксовані факти протиправних дій з боку голови ОВК Соколовської та ще кількох членів комісії. Крім того, один із членів ОВК отримав від Соколовської тілесні ушкодження через відмову виконувати її вказівки", - заявив Приходько.

За його словами, незгодні з головою члени комісії змушені блокувати двері, "аби змусити Соколовську виконати рішення суду".

Приходько додав, що на території ОВК знайдено "незрозумілі неопломбовані мішки із документацією". За описаними ним фактами подані заяви до правоохоронних органів.

Як повідомлялося, 10 серпня Чернігівський окружний адміністративний суд визнав вибори до Верховної Ради України на дільниці № 740243 недійсними. Коровченко на це рішення подав апеляцію, однак 15 серпня Шостий апеляційний адміністративний суд м. Києва відмовив кандидату в її задоволенні і таким чином залишив рішення чернігівського суду в силі. У зв’язку з цим, як інформує Приходько, ОВ№210 має внести зміни до підсумків голосування, скласти протокол з позначкою "Уточнений" і транспортувати його в ЦВК не пізніше 12 години 16 серпня 2019 року.

Читайте також: Позачергова сесія Одеської облради розпочалася бійкою

Коровченко ж заявив, що рішення Шостого апеляційного адмінсуду обов'язково буде переглянуто через "велику кількість "нововиявлених обставин".

15 серпня повідомлялося, що в день чи напередодні появи "тітушок" в селі Часнівці зник староста села Дмитро Рак. ЗМІ припускали, що його могли викрасти. У поліції повідомили, що жодних заяв із цього приводу в правоохоронні органи не надходило.

За інформацією ЦВК, за результатами підрахунку голосів виборців в окрузі № 210 переміг самовисуванець Сергій Коровченко - за нього проголосував 21,24% виборців. Його найближчий конкурент - самовисуванець Борис Приходько - здобув 21,11% голосів..

На сьогодні виборчий округ №210 на Чернігівщині залишається єдиним в Україні, по якому досі не оголошено переможця позачергових виборів до Верховної Ради.

За інформацією ЗМІ, Коровченко в 2014 році був начальником Головного управління юстиції Міністерства юстиції Автономної республіки Крим і фігурував у "плівках Глазьєва" - телефонних розмовах стосовно захоплення Криму Росією, що їх записали українські спецслужби у лютому 2014 року. З 2017 року він працював представником партії "Батьківщина" в 210-му окрузі та очолював громадську організацію "Громадський рух Сергія Коровченка "Оновлення".

Приходько працював заступником голови Нацбанку України в часи правління Віктора Януковича. Відомо, що в липні 2014 року він був затриманий Генпрокуратурою за підозрою у розкраданні 2 млрд грн з Аграрного фонду. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та призначив заставу в розмірі 200 млн грн. Невдовзі ця сума була сплачена, і Приходько вийшов на волю. З Нацбанку його звільнили в порядку люстрації, однак через суд він поновився на роботі.