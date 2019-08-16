Позачергова сесія Одеської облради розпочалася бійкою

Позачергова 24 сесія Одеської облради сьомого скликання, на якій востаннє головує Анатолій Урбанський, розпочалася бійкою.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, учасниками бійки стали групи депутатів - представників фракцій "Опозиційного блоку" та "БПП "Солідарність" - через звинувачення у змові при формуванні нового керівництва облради.

Урбанський, якого обрано нардепом від 143-го Ізмаїльського виборчого округу, викликав до залу засідань поліцію. Після цього разом з керівниками фракцій вийшов у кабінет №301 для політичних консультацій.

Перед відкритим протистоянням представників двох політсил на сесії встиг виступити заступник голови облдержадміністрації - член облради Віталій Свічинський.

"Мені прикро і гидко, що деякі члени фракцій "БПП "Солідарність", висловили готовність напередодні сесії об'єднатися в обласній раді з "Опозиційним блоком - За життя". Хоча раніше запевняли, що в жодному разі цього не буде. Ганьба тим, хто це робить! Я знаю, що при підготовці сесії були зібрані відповідні підписи за відставку нинішніх заступників голови облради (представник ВО "Батьківщина" Олег Радковський і представник фракції "Наш край" Юрій Дімчогло - ред.). Є багато депутатів у цьому залі, які не згодні з кулуарними домовленостями. А на вулиці стоять сотні людей, які точно не підтримують таких рокіровок влади. Ми чули також заяви з боку функціонерів ОПЗЖ, що вони в жодному разі не вступлять в будь-які союзи із проукраїнськими силами. Хоча сьогодні бачимо, що це теж винесено за дужки", - зазначив Свічинський.

Він нагадав з трибуни сесії членам фракції "БПП "Солідарність", що багато з них прийшли до облради як представники проукраїнських сил. І наголосив, що як один із учасників одеського Євромайдану зробить усе разом зі своїми соратниками, щоб не допустити реваншу проросійських сил в Одеській облраді.

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Однак продовжити роботу сесії, за порядок денний якої проголосували 54 із 84 членів облради, не вдалося.

Урбанський оголосив перерву для політичних консультацій, для участі в яких запросив до кабінету №301 своїх заступників та голів фракцій.

Варто зазначити, що нібито в ході нічних домовленостей перед позачерговою сесією облради, на якій Урбанський складає свої повноваження голови, вирішено забезпечити голосування членами фракцій "БПП "Солідарність" та ОПЗЖ за те, щоб привести до керівництва облради Юрія Басюка (голова) та депутатів від ОПЗЖ Віталія Саутенкова і від "Вiдродження" Ігоря Недозимованного.

Після перерви один із заступників голови облради зробив заяву про блокування роботи сесії у разі порушення регламенту облради.

Спроба Урбанського відправити у відставку Радковського і Дімчогло шляхом голосування за дострокове припинення повноважень не увінчалась успіхом - забракло голосів депутатів.

Сесія обласної ради триває.