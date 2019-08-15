Скандальному округу на Чернігівщині встановили дедлайн на підсумки голосування

ЦВК зобов’язала ОВК одномандатного виборчого округу № 210 внести зміни до встановлених підсумків голосування в окрузі, скласти протокол з поміткою “Уточнений” та транспортувати його до 12.00 години 16 серпня до Комісії.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні у четвер, інформує пресслужба ЦВК у Facebook.

У ЦВК інформують, що за наявною у них інформацією, постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 14 серпня 2019 року, яка набрала законної сили, залишено без змін рішення Чернігівського окружного адміністративного суду від 10 серпня 2019 року щодо визнання протиправними дій ОВК ОВО № 210 по складанню протоколу цієї комісії з позначкою "Уточнений", складеного нею 6 серпня 2019 року, та зобов’язано цю ОВК визнати недійсним голосування на виборчій дільниці № 740243 зазначеного ОВО.

“Враховуючи викладене, Комісія під час сьогоднішнього засідання ухвалила протокольне рішення щодо зобов’язання вказаної ОВК розглянути питання про внесення змін до встановлених підсумків голосування в ОВО № 210, з урахуванням зазначеного вище судового рішення”, - ідеться в повідомленні.

Таким чином, наголошують у ЦВК, ця комісія зобов’язана розглянути питання про внесення змін до встановлених підсумків голосування в окружному виборчому окрузі, скласти протокол з поміткою "Уточнений" та транспортувати його до ЦВК не пізніше 12 години 16 серпня 2019 року.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні 21 липня відбулися позачергові вибори до Верховної Ради.

Виборчий округ №210 на Чернігівщині залишається єдиним, по якому досі не оголошено переможця виборів.

У виборчому окрузі № 210 із центром у місті Прилуки тривають поствиборчі суди між двома кандидатами у народні депутати — Сергієм Коровченком та Борисом Приходьком.

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13 серпня Чернігівський окружний адміністративний суд задовольнив позов Приходька, який просив скасувати результати голосування на виборчій дільниці № 740243, що працювала в Козелецькому геріатричному пансіонаті (с. Часнівці), і зобов’язав ОВК № 210 визнати ті результати недійсними.

У відповідь на це Коровченко подав скаргу до Шостого апеляційного адміністративного суду міста Києва, але сьогодні вранці, 15 серпня, той відмовив кандидату в її задоволенні.