ЦВК визнала обраними ще шістьох народних депутатів

Центральна виборча комісія встановила результати позачергових парламентських виборів ще в шести виборчих округах.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, ЦВК визнала обраним у окрузі №193 Ігоря Марчука, №69 – Віктора Балогу, №119 – Михайла Бондара, №198 – Сергія Рудика, №207 – Максима Зуєва, №209 – Валерія Зуба.

«Саме встановлення цих результатів було пов’язане зі складними і непоодинокими судовими розглядами, в тому числі пов’язаними зі здійсненням комісією повторного підрахунку голосів. Сьогодні це все вирішено», - сказала голова ЦВК Тетяна Сліпачук.

Як повідомляв Укрінформ, 3 серпня ЦВК встановила результати позачергових виборів народних депутатів у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Зокрема, партія "Слуга народу " отримала 124 мандати, "Опозиційна платформа – За життя" – 37, Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" – 24, "Європейська солідарність" – 23 та партія "Голос" – 17.