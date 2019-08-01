На Львівщині перерахують голоси на шести дільницях - рішення суду

Львівський апеляційний суд залишив у силі рішення суду першої інстанції щодо перерахунку голосів на шести дільницях в окрузі №119.

Про це повідомив народний депутат Микола Княжицький у Facebook.

Зокрема, за словами Княжицького, Львівський апеляційний суд сьогодні, 1 серпня, підтримав скаргу кандидата у народні депутати від “Слуги народу” Ореста Кавицького та самовисуванця Віталія Кравчука в окрузі №119 про перерахунок голосів на дільницях у Бродах. При цьому суд не вказав, які саме голоси потрібно перераховувати, і тому, як заявив Княжицький, “визнання ЦВК усіх виборів під загрозою”.

Він наголосив, що округ № 119 на Львівщині - єдиний в Україні, де судом прийнято рішення про перерахунок голосів без жодних зафіксованих порушень у день голосування.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з даними ЦВК, в окрузі №119 перемагає кандидат у народні депутати від партії “Європейська солідарність” Михайло Бондар. Він набрав 12790 голосів (15,57%), а кандидат від партії “Слуга народу” Кавецький - 12650 (15,39%).

Однак Кавецький не визнав поразку і разом із Кравчуком подав позов до суду.

28 липня судді Львівського окружного суду після 10 годин перебування в нарадчій кімнаті ухвалили рішення про те, ОВК має здійснити перерахунок голосів на шести дільницях у 119 окрузі.

У зв’язку з цим партія "Європейська солідарність" висловила обурення спробою позбавити депутатського мандату героя АТО Михайла Бондаря на користь Кавецького.

“Рішення Львівського адміністративного суду про абсолютно безпідставний перерахунок голосів у 119-му виборчому окрузі – це зухвала спроба відібрати чесну і законну перемогу у воїна АТО, героя війни Михайла Бондаря на користь львівських олігархів, партнерів одного з лідерів проросійської партії Віктора Медведчука. Опонент Михайла Бондаря Орест Кавецький є членом родини партнерів Медведчука і балотувався до Верховної Ради від партії “Слуга народу”, - наголошувалося у заяві.